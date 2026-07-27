Resumen: Un ocelote macho de aproximadamente tres meses fue rescatado en Sabaneta tras ser encontrado deambulando cerca de la estación del Metro. El cachorro, que habría permanecido en cautiverio, fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde recibe atención especializada para recuperar sus instintos y avanzar en su proceso de rehabilitación.

¡Deambulaba cerca al Metro! Rescatan en Sabaneta a ocelote bebé que habría estado en cautiverio

Un cachorro de ocelote fue rescatado en el municipio de Sabaneta luego de ser encontrado deambulando en inmediaciones de la estación del Metro. El felino, de aproximadamente tres meses de edad, quedó bajo el cuidado del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde especialistas iniciaron su proceso de recuperación.

La oportuna intervención de un uniformado de la Policía que prestaba servicio en el Sistema Metro y de varios trabajadores del sector permitió poner a salvo al animal antes de que fuera alcanzado por dos hombres que, según la información entregada por las autoridades, lo perseguían y escaparon al notar la presencia policial.

El cachorro presentaba señales de haber estado en cautiverio

Tras su ingreso al CAVR, el equipo veterinario realizó la valoración médica correspondiente y determinó que se trata de un ocelote macho con un peso acorde para su edad y una condición corporal favorable.

No obstante, durante la revisión también fueron detectadas lesiones leves en las huellas de sus patas, compatibles con el desplazamiento por superficies urbanas.

Además de su estado físico, los especialistas identificaron un comportamiento que hace pensar que el felino habría permanecido recientemente en cautiverio, una situación que representa un reto para su recuperación, ya que este tipo de experiencias altera sus conductas naturales y puede dificultar un eventual regreso a su hábitat.

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Buscan recuperar sus instintos antes de una posible liberación

Con el propósito de reducir la dependencia del ser humano y fortalecer sus habilidades de supervivencia, el equipo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre inició un proceso especializado de rehabilitación.

Como parte de este tratamiento, el cachorro comenzó a ser alimentado con presas vivas para estimular nuevamente su instinto de caza y favorecer el desarrollo de comportamientos propios de la especie.

Las autoridades explicaron que este procedimiento es fundamental para evaluar, en el futuro, si el animal podrá ser reintroducido en su entorno natural.

Advierten sobre el impacto del tráfico de fauna silvestre

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá recordó que el ocelote cumple un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, por lo que su extracción del medio natural constituye un delito ambiental que afecta la conservación de la biodiversidad.

La entidad informó que, desde 2024 hasta la fecha, siete ocelotes han ingresado al CAVR después de ser rescatados en casos relacionados con tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la compra o tenencia de especies silvestres como mascotas y recordó que cualquier caso de cautiverio o avistamiento de animales que requieran atención puede ser reportado a la línea de emergencias de fauna 304 630 0090, con el fin de facilitar una intervención oportuna por parte de las autoridades ambientales.