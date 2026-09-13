¡De vuelta a las aulas! Colegio de Medellín reabre tras el tiroteo y anuncia medidas especiales

Un estudiante de décimo grado ingreso armado y tras realizar varios tiros se autolesionó con un arma traumática

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Resumen: Más de 1.000 estudiantes de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Villa Lilliam, regresarán a clases presenciales desde el martes 15 de septiembre, tras el tiroteo ocurrido en el plantel. El retorno será gradual por grados y estará acompañado de controles preventivos, Policía Metropolitana y actividades lúdicas y deportivas. Además, las autoridades avanzan en el proceso relacionado con el estudiante involucrado, mientras la docente de artística solicitó la evaluación de su caso ante posibles intimidaciones.

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La Institución Educativa Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Villa Lilliam, en el centro oriente de Medellín, comenzará a retomar las clases presenciales desde el martes 15 de septiembre, después del hecho ocurrido dentro del plantel que generó temor entre la comunidad educativa.

El regreso fue organizado de manera escalonada. El martes asistirán los estudiantes de sexto y séptimo; el miércoles será el turno de octavo y noveno, mientras que décimo y undécimo volverán a las aulas el jueves. Para el viernes quedó programada una jornada lúdica y deportiva con acompañamiento del Inder y de diferentes dependencias del Distrito.

La medida fue acordada por las autoridades locales y el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de acompañar a estudiantes, docentes, directivos y familias durante el retorno a las actividades presenciales.

Las medidas que acompañarán el regreso

Como parte del plan, continuarán las acciones preventivas en los colegios, entre ellas las denominadas “requisas pedagógicas”, que buscan impedir el ingreso de objetos peligrosos a las instituciones educativas.

El alcalde Federico Gutiérrez lamentó lo ocurrido y señaló que el caso también pone sobre la mesa situaciones que requieren atención dentro de los entornos escolares.

«Yo les quiero decir que para mí es una situación muy triste, que un menor de edad que estaba desescolarizado, que era esa institución educativa, haya entrado con un arma para buscar agredir 1 de de los profesores, es una situación muy delicada», aseguró el mandatario.

Gutiérrez también relacionó la situación con problemáticas como la salud mental y las adicciones a las drogas, aspectos que, según indicó, hacen parte de los asuntos de fondo que deben ser atendidos.

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Por otra parte, la Policía Metropolitana acompañará a la docente de artística, quien solicitó que su caso sea revisado por el Comité de Amenazados. La petición se produjo ante las versiones que señalan que habría sido intimidada y el comité deberá determinar si corresponde un eventual traslado.

El proceso que sigue para el estudiante

El joven de 17 años involucrado permanece recuperándose en el Hospital San Vicente Fundación, después de haber sido trasladado desde la Clínica Sagrado Corazón.

Mientras continúa su recuperación, la Policía de Infancia y Adolescencia acompaña el proceso relacionado con el adolescente. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que también se adelantan actuaciones frente a una eventual judicialización.

«Independientemente del resultado, lastimosamente, que genera esta lesión para el joven, pues, este joven, mientras que está en el proceso de salud, pues, también está siendo acompañado por la policía de infancia y adolescencia», indicó Villa.

La Fiscalía deberá establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido al interior del colegio.

El caso se presentó cuando el adolescente ingresó armado al plantel y realizó varios disparos, en un episodio que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, estuvo relacionado con un intento de agresión contra uno de los profesores.

Con el retorno gradual y las medidas de acompañamiento previstas, las autoridades buscan avanzar en la recuperación de la dinámica escolar y fortalecer las condiciones de seguridad dentro de la institución.