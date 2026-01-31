¡De vuelta a la libertad! 46 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal regresan a su hábitat en Cundinamarca

Resumen: Un total de 46 animales silvestres, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios, fueron liberados en la vereda La Vega, Cundinamarca, tras ser rescatados del tráfico ilegal. El operativo fue coordinado por la CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y otras autoridades ambientales, asegurando que los ejemplares regresaran en buenas condiciones a su hábitat natural.

En una jornada de liberación ambiental realizada en la zona rural de La Vega (Cundinamarca), las autoridades ambientales devolvieron a su hábitat natural 46 animales silvestres que habían sido incautados previamente por tráfico ilegal de fauna. El proceso fue posible gracias al trabajo articulado entre diversas entidades, en el marco del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres.

Del total de ejemplares, 27 estuvieron bajo custodia de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá, e incluyeron una variedad de especies: anfibios como ranas, mamíferos como zarigüeyas, aves como tucanetas y torcazas, invertebrados (escorpiones), así como reptiles como la serpiente falsa coral.

Adicionalmente, 19 animales fueron liberados bajo custodia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entre los que sobresalieron zarigüeyas, un búho, un armadillo y un zorro. La CAR fue la entidad encargada de otorgar los permisos para la liberación de todos los ejemplares en territorio de su jurisdicción, cumpliendo con los requisitos técnicos y biológicos necesarios para su supervivencia.

Las especies liberadas habían sido atendidas previamente en centros de valoración y rehabilitación, donde recibieron cuidados veterinarios y procesos de readaptación para asegurar que regresaran en buenas condiciones a la vida silvestre. Este tipo de procesos son parte de los protocolos técnicos que establecen las autoridades ambientales para prevenir que los animales, tras su recuperación, sufran daños físicos o comportamentales que dificulten su supervivencia en libertad.

El Comité Interinstitucional está conformado por la SDA, la CAR, Corpoguavio, Corporinoquía, la Unidad de Parques Nacionales Naturales y la Gobernación de Cundinamarca, y coordina acciones de control, prevención y atención de casos relacionados con el tráfico ilegal de fauna y flora silvestres en la jurisdicción de Cundinamarca y el Distrito Capital.

El tráfico ilegal de fauna silvestre es una problemática que afecta la biodiversidad en Colombia y se aborda desde múltiples frentes: no solo con operativos de recuperación y liberación, sino también con líneas de atención ciudadana que reciben reportes de animales en riesgo, consultas y rescates que pueden derivar en procesos de atención y rehabilitación antes de su liberación.

Las autoridades ambientales reiteran la invitación a la ciudadanía para denunciar la tenencia, comercialización o movilización ilegal de fauna silvestre, a través de las líneas de atención de cada entidad competente.