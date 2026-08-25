Resumen: El emblemático duelo del fútbol colombiano se trasladará al Inter Miami Stadium el próximo 5 de septiembre. Atlético Nacional confirmó que parte de la taquilla será donada para apoyar la reconstrucción del país.

Clásico solidario en Miami: Nacional y América jugarán a beneficio de los damnificados por el terremoto

Minuto30.com .- El fútbol colombiano cruza fronteras con un propósito noble. En medio de los esfuerzos de recuperación que adelanta el país tras el reciente y devastador terremoto, dos de los equipos más grandes e históricos del rentado nacional se unirán en un evento deportivo que busca recaudar fondos para los damnificados.

A través de sus canales oficiales, Atlético Nacional confirmó que disputará una edición especial del ‘Clásico de Colombia’ frente al América de Cali en territorio estadounidense, haciendo un llamado a la nutrida colonia de compatriotas que reside en el exterior.

Cita en la casa del Inter Miami

El encuentro de exhibición está programado para el próximo sábado 5 de septiembre y tendrá como escenario de lujo el Inter Miami Stadium, en el estado de Florida. Este partido representa una oportunidad inmejorable para que los hinchas ‘Verdolagas’ y ‘Escarlatas’ radicados en Norteamérica puedan disfrutar de cerca de sus ídolos en uno de los duelos con más rivalidad e historia del país.

Un partido por la reconstrucción de Colombia

Más allá del espectáculo deportivo, el evento tiene un profundo enfoque social. La institución antioqueña anunció que el clásico servirá como vehículo de ayuda humanitaria para las familias que perdieron sus viviendas y medios de vida durante la emergencia natural que sacudió recientemente a varias regiones de Colombia, entre ellas el Suroeste antioqueño y el Eje Cafetero.

«Parte de lo recaudado se donará a los damnificados por el terremoto en nuestro país, así que esta es tu oportunidad para ver al Verde en un partidazo y seguir apoyando a la reconstrucción de Colombia», destacó Atlético Nacional en su cuenta oficial de X.

La venta de boletería ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Ticketmaster. Las autoridades de ambos clubes y los organizadores del evento esperan un lleno total, confiando en la solidaridad de los hinchas que, además de alentar a sus equipos, aportarán un grano de arena crucial para la reconstrucción nacional.