Resumen: Una riña de pareja en el barrio Flandes, en Fontibón, fue detectada por las cámaras de seguridad, lo que permitió la intervención de la Policía, la captura de un hombre por violencia intrafamiliar y la detención de una mujer que tenía una orden judicial vigente por extorsión.

¡De víctima a detenida! Riña de pareja en Fontibón terminó con la captura de una mujer requerida por extorsión

Una riña registrada en plena vía pública del barrio Flandes, en la localidad de Fontibón, terminó con la captura de dos personas, entre ellas una mujer que era requerida por la justicia por el delito de extorsión. El hecho quedó al descubierto gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Bogotá.

De acuerdo con la información de las autoridades, la situación se presentó cuando la mujer salió de su vivienda pidiendo auxilio tras ser agredida por su expareja. La escena fue observada en tiempo real por los operadores del sistema de videovigilancia, quienes alertaron de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los gritos de la mujer llamaron la atención de un vecino del sector, quien intentó intervenir para frenar la agresión, pero terminó involucrado en la confrontación que se trasladó a la vía pública. Minutos después, una patrulla policial llegó al lugar y procedió con la captura del hombre, quien deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron la verificación de antecedentes de las personas involucradas y confirmaron que la mujer tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión. Ante esta situación, también fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los cargos en su contra.

Una riña dejó al descubierto el prontuario criminal de esta familia. La pelea se desató cuando un vecino salió a defender a esta mujer, quien estaba siendo agredida por su pareja. El operador de las cámaras de videovigilancia del C4 avisó a los uniformados, quienes llegaron al… pic.twitter.com/mhn46G04op — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 27, 2026

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó el papel fundamental de los operadores del sistema de cámaras de vigilancia y resaltó que este tipo de acciones demuestran la importancia del trabajo articulado entre la tecnología y la reacción policial. Según indicó, el monitoreo constante permite no solo atender emergencias de forma oportuna, sino también identificar y capturar a personas requeridas por la justicia.

Actualmente, la localidad de Fontibón cuenta con 175 cámaras de seguridad, las cuales fortalecen la capacidad de respuesta de las autoridades frente a hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación delictiva o contraria a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la denuncia es clave para avanzar en los procesos judiciales y combatir el crimen en la capital.