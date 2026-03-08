Resumen: El pasado sábado 7 de marzo de 2026, un hombre hurtó un automóvil en el barrio Santa Fe de Cali y emprendió una peligrosa persecución que terminó en el barrio Santa Mónica Popular. Cinco personas resultaron lesionadas, incluidos dos policías, y se registraron daños en cuatro vehículos y tres motocicletas. El presunto ladrón fue capturado tras chocar y resistirse a descender del carro, y ahora está a disposición de la Fiscalía para su judicialización.

¡De película! Persecución de un carro robado en Cali dejó cinco heridos y culminó con la captura del presunto ladrón

El pasado sábado 7 de marzo de 2026, un hombre presuntamente hurtó un automóvil negro en el barrio Santa Fe, ubicado en la comuna 8 de Cali, y emprendió una fuga que se convirtió en una peligrosa persecución por varias vías de la ciudad, generando momentos de tensión y riesgo para transeúntes y conductores.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que la persecución se extendió hasta el barrio Santa Mónica Popular, sobre la Autopista Suroriental. Durante la huida, el conductor realizó maniobras temerarias que provocaron colisiones con dos vehículos y afectaron a varias motocicletas, incluida una de la institución, poniendo en riesgo la integridad de quienes circulaban por la zona.

Cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos uniformados que cumplían con su labor de protección ciudadana. Afortunadamente, ninguna de las heridas presentó gravedad y todas las personas afectadas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, resaltó que la rápida denuncia de la comunidad y la inmediata intervención de los patrulleros fueron determinantes para la captura del presunto delincuente. “El sujeto puso en riesgo la vida de varias personas con sus maniobras temerarias. Gracias a la coordinación y el valor de nuestros oficiales, se logró su detención y se garantizó la seguridad de la ciudadanía”, señaló.

Según los informes, durante el operativo de detención, los policías tuvieron que romper el vidrio delantero del vehículo para sacar al conductor, quien se resistía a descender. La situación se volvió violenta cuando algunos civiles intentaron agredir al capturado, pero los uniformados lograron controlar el incidente sin que se presentaran lesiones graves adicionales.

El hecho también provocó daños materiales considerables: cuatro vehículos particulares resultaron afectados por los choques y tres motocicletas sufrieron daños, incluida una de la Policía Nacional.

El presunto ladrón quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado ante un juez de control de garantías, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hubo complicidad de terceros o si actuó de manera independiente.

El episodio fue ampliamente registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa la magnitud de la persecución y el accidente que permitió la captura del hombre. La Policía Nacional reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, destacando que la colaboración de la comunidad es clave para reaccionar de manera oportuna frente a delitos que ponen en riesgo la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que los cinco lesionados fueron remitidos a la Clínica Colombia, donde recibieron la atención médica correspondiente. Por tratarse de heridas leves, se espera que puedan ser dados de alta en las próximas horas.

Este hecho evidencia la importancia de la coordinación entre la comunidad y las autoridades, así como la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana y denunciar situaciones sospechosas para garantizar la seguridad en las calles de la ciudad.