Resumen: Montano regresa con una nueva etapa en su carrera junto a Piso 21 con el lanzamiento de “Belleza”, un tema que explora un enfoque más emocional y honesto dentro del pop urbano. La canción refleja la evolución artística de Montano tras un periodo de pausa, en el que redefinió su sonido y su propuesta musical. La colaboración reúne dos estilos que se complementan para entregar un sencillo cargado de sensibilidad, madurez y una visión más profunda del amor.

¡De otro nivel! Montano regresa junto a Piso 21 para presentar “Belleza”, un himno de ritmo y sentimiento

El artista Montano regresa a la escena musical con fuerza y lo hace acompañado de Piso 21 en “Belleza”, una colaboración que explora nuevas formas de entender el amor desde lo emocional, lo humano y lo auténtico dentro del pop urbano latino.

La canción, producida por Gangsta —reconocido por su influencia en sonidos como el afrobeat latino y el dancehall— propone una atmósfera sonora envolvente que combina sensibilidad con frescura contemporánea. En este proyecto, ambos artistas buscan alejarse de los clichés del género para apostar por una narrativa más íntima.

“Queríamos un conjunto de sonidos y letras con las que todos nos sintiéramos identificados”, expresó Montano al recordar el proceso creativo que dio origen al tema.

El artista explicó que la idea de la canción se construyó durante un largo periodo de exploración artística junto a Piso 21, en el que incluso existía una versión previa más ligada al urbano tradicional.

Un cambio de visión detrás del proyecto

Sin embargo, el concepto evolucionó. Según el propio intérprete, el cambio estuvo marcado por las experiencias personales del grupo: “Ellos formaron familias, tienen esposas, hijos, y entonces nos dimos cuenta de que queríamos dar un mensaje distinto, un mensaje de amor, de luz en medio de la oscuridad”, añadió.

En “Belleza”, la admiración deja de centrarse únicamente en lo físico para transformarse en una conexión más profunda. La canción plantea una dualidad entre lo visible y lo esencial, resaltando la energía, la actitud y la huella emocional que una persona deja en otra.

De manera complementaria, la agrupación Piso 21 se une a esta visión con su característico estilo romántico, aportando una identidad sonora que refuerza el carácter emocional del tema. La colaboración consolida un puente entre la evolución del grupo y la reinvención artística de Montano.

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Una etapa de transformación para Montano

El lanzamiento también representa un punto clave en la trayectoria del cantante barranquillero. Su carrera inició en 2019 con el sencillo “Sola”, que tuvo gran acogida en la costa colombiana y lo impulsó a la escena nacional. Posteriormente llegaron canciones como “Quilla Vice” y “Atrévida”, que ayudaron a consolidar su propuesta musical.

No obstante, su camino tuvo una pausa obligada tras un contrato desfavorable que lo mantuvo alejado de la industria durante dos años. Ese periodo, lejos de detenerlo, se convirtió en un proceso de transformación artística.

Hoy, Montano regresa con una identidad renovada, explorando fusiones entre el urbano, el afrobeat y elementos electrónicos, lo que le permite posicionarse dentro de una nueva generación de artistas latinoamericanos.

Con “Belleza”, el intérprete reafirma esa evolución y entrega una obra que busca conectar desde lo emocional. “En cuanto la oí, supe que tenía que ser la canción que compartiríamos”, concluyó Montano sobre el momento en que supo que este tema debía convertirse en el lanzamiento oficial.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y se perfila como una de las colaboraciones más relevantes de la nueva etapa de ambos proyectos musicales.