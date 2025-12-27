Resumen: En Bosa, una pareja fue captada mientras sustraía una atracción de un parque infantil y escapaba en una camioneta, con un menor de edad presente en el vehículo. El hecho, registrado por un transeúnte y difundido en redes sociales, generó indignación entre los vecinos, quienes hicieron un llamado a proteger los espacios públicos y a fortalecer la vigilancia comunitaria.

¡De no creer! Pareja desvalija parque infantil en Bosa y huye con el juegos en una camioneta

En un hecho que ha generado indignación entre los habitantes del sur de Bogotá, un parque infantil del sector La Acuarela, en la localidad de Bosa, fue víctima de un robo insólito: dos personas sustrajeron una de las atracciones destinadas a los niños que visitan el lugar.

El episodio quedó registrado por un transeúnte que pasaba por la zona y captó cómo un hombre, acompañado de una mujer, cargaba la mecedora para niños en el platón de una camioneta azul y se retiraba del parque. Según la grabación, un menor de edad, aparentemente hijo de la mujer y que viajaba en el vehículo, observaba toda la acción.

La denuncia del hecho se viralizó en redes sociales, generando un fuerte rechazo por parte de la comunidad. Los usuarios señalaron la falta de sentido de pertenencia y la necesidad de proteger los bienes públicos, haciendo un llamado a la vigilancia vecinal y a la colaboración entre los residentes para evitar que este tipo de robos se repita.

El hurto de mobiliario urbano no es un caso aislado en Bogotá. A lo largo del año, múltiples parques han sido afectados, ya sea para vender los elementos robados o para uso personal de los delincuentes, dejando los espacios públicos deteriorados y afectando la experiencia de quienes los utilizan. La pérdida de atracciones, sumada a problemas como la ausencia de canecas, la iluminación deficiente y las alcantarillas destapadas, se ha vuelto una constante en varias zonas de la ciudad.

A través de los comentarios en la publicación del hecho, los ciudadanos también alertaron sobre la situación del vehículo involucrado, que presentaba múltiples comparendos y multas acumuladas por más de tres millones de pesos, además de tener la licencia de conducción vencida.

Ante los hechos, los vecinos esperan que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los parques infantiles y prevenir que se repitan situaciones similares que afectan a toda la comunidad.