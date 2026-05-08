De la sombra del paramilitarismo a manos campesinas: recuperan 218 hectáreas en Cáceres

Resumen: La Agencia Nacional de Tierras recuperó 218 hectáreas en Cáceres, Antioquia, en dos predios con antecedentes vinculados al paramilitarismo. Los terrenos, que estaban bajo ocupación irregular, fueron retomados tras un operativo con acompañamiento institucional y serán destinados a la reparación de víctimas y a campesinos sin tierra en el Bajo Cauca.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó 218 hectáreas de terreno rural en el municipio de Cáceres, Antioquia, tras realizar operativos de aprehensión material en dos predios conocidos como La Ilusión y Marlengo, ubicados en la vereda El Jardín.

Según informó la entidad, estas tierras serán destinadas a procesos de reparación integral y entrega a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado, en el marco de las acciones de reforma agraria en la subregión del Bajo Cauca.

Los procedimientos se realizaron durante los días 6 y 7 de mayo, con acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería Municipal, y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso y la verificación de condiciones en el territorio.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos predios cuentan con antecedentes relacionados con exintegrantes de estructuras paramilitares. El predio Marlengo, con una extensión de 60 hectáreas, ha sido vinculado a Hebert Veloza García, conocido como alias ‘HH’.

En el caso del predio La Ilusión, que comprende 158 hectáreas, las autoridades señalan antecedentes relacionados con Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’. Estos inmuebles habían sido parte del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Ocupación irregular y uso ganadero

Durante el operativo en el predio La Ilusión, la ANT identificó una ocupación que calificó como irregular, atribuida a un exarrendatario que continuaba utilizando el terreno para actividades ganaderas pese a la terminación anticipada del contrato.

En la información recopilada por la entidad se indicó que el ocupante cancelaba un canon mensual de un millón de pesos por el uso total del predio. Sin embargo, ante la ausencia de un acuerdo para la entrega voluntaria del inmueble, la Agencia procedió con el inventario de los bienes y la retoma administrativa del terreno.

En el lugar se registró la presencia de animales y otros elementos vinculados a la actividad productiva. La ANT señaló que el exarrendatario debía retirar, entre otros semovientes, 332 novillas, además de un búfalo, caballos y gallinas ponedoras.

Ante la negativa de abandonar el predio y retirar los bienes, se ordenó el traslado de enseres hacia una bodega en el municipio de Caucasia, mientras se adelantaba el inventario correspondiente. La diligencia, según lo informado, también estuvo marcada por episodios de tensión al momento de notificar el procedimiento, incluyendo agresiones verbales contra funcionarios y amenazas durante el desarrollo del operativo.

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Seguimiento institucional y medidas judiciales

La Personería Municipal de Cáceres acompañó el procedimiento con el fin de supervisar que se cumplieran los protocolos establecidos y que se respetaran las garantías en materia de derechos humanos durante el retiro de bienes y semovientes.

Posteriormente, se conoció que el exarrendatario interpuso una acción de tutela. Como medida provisional, un juez ordenó que no se dispusiera del ganado que permanecía en el predio.

Frente a esto, la ANT manifestó que no ha realizado ninguna disposición sobre los animales y que se otorgó un plazo de 15 días para que fueran retirados. También se indicó que se permitió la permanencia de trabajadores encargados del cuidado del ganado mientras se cumplía el proceso.

Desde la Agencia Nacional de Tierras se afirmó que, tras culminar las diligencias, los dos predios quedaron nuevamente bajo control del Estado y podrán ser incorporados a las estrategias orientadas a la redistribución de tierras y reparación de comunidades afectadas por la violencia.

El asesor de la Dirección General de la ANT, Javier Esteban Marín, señaló que el resultado de estas acciones permitirá que más de 200 hectáreas recuperadas en Cáceres puedan ser destinadas a campesinos sin tierra.

Destinación para reparación y reforma agraria

Con la recuperación de La Ilusión y Marlengo, el Gobierno Nacional busca convertir predios con antecedentes ligados al despojo y a actores armados ilegales en tierras productivas para familias rurales.

Estas acciones se enmarcan en los planes institucionales para avanzar en la reparación integral de víctimas del conflicto armado, así como en la entrega de tierras a comunidades campesinas en territorios históricamente golpeados por el desplazamiento forzado.

La ANT reiteró que los predios recuperados serán orientados a beneficiar a población campesina sin tierra y víctimas, en una zona como el Bajo Cauca antioqueño donde persisten disputas territoriales y profundas consecuencias sociales derivadas del conflicto.