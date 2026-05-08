¡Conmoción en Angelópolis! Hallan sin vida a Daniela, joven trans de 23 años reportada como desaparecida

Resumen: Daniela, una joven trans de 23 años, fue hallada sin vida en Angelópolis, Antioquia, tras haber sido reportada como desaparecida. Sus familiares iniciaron una búsqueda luego de que fuera vista por última vez el jueves en la cancha municipal. Las autoridades investigan el crimen, mientras la comunidad exige justicia.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el asesinato de Daniela, una mujer trans de 23 años que fue encontrada muerta en el municipio de Angelópolis, en el Occidente antioqueño, luego de haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la joven fue vista por última vez el pasado jueves en la cancha municipal del municipio. Con el paso de las horas y ante la falta de noticias sobre su paradero, sus familiares iniciaron una búsqueda por distintos sectores de la zona, la cual terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida.

El caso ha causado conmoción entre habitantes del municipio, así como entre organizaciones y personas que han seguido de cerca lo ocurrido. En redes sociales, allegados a Daniela han publicado mensajes de despedida y han expresado su dolor por la pérdida, mientras insisten en que se haga justicia y se esclarezcan los hechos.

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Aunque aún no se han entregado detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen, la muerte de Daniela vuelve a encender las alarmas por los hechos de violencia que enfrentan las personas trans en Colombia, especialmente las mujeres trans, quienes suelen estar expuestas a condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este hecho ocurre en medio de una creciente preocupación en Antioquia, pues en los últimos días se ha reportado otro asesinato de una mujer trans en el departamento, lo que ha generado llamados para que se adopten medidas urgentes de prevención, protección y garantías de derechos.

Mientras avanza el proceso investigativo, la comunidad permanece a la expectativa de que las autoridades puedan determinar quiénes fueron los responsables y qué motivó el asesinato de Daniela, un caso que ha dejado dolor e indignación entre quienes la conocían y entre quienes reclaman mayor seguridad para la población diversa en el país.