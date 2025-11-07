Resumen: Un operativo conjunto de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea permitió incautar 464 kilos de cocaína en la ribera del río Meta, en Cravo Norte, Arauca. El alijo, compuesto por 12 costales con 388 paquetes, equivalentes a 910.000 dosis de droga y valorado en 18 millones de dólares, fue retirado del mercado ilegal, golpeando las economías ilícitas de los grupos criminales que operan en la región.

¡De la Orinoquía al mercado negro! Cae mega cargamento de Cocaína valorado en 18 millones de dólares

Un contundente golpe al narcotráfico se registró en Arauca, luego de que unidades de la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea lograran incautar 464 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorados en aproximadamente 18 millones de dólares. La operación se realizó en la ribera del río Meta, en la zona general de Cravo Norte.

La acción fue posible gracias a labores de inteligencia coordinadas entre la Inteligencia Naval y el Ejército, que permitieron localizar el alijo compuesto por 12 costales con 388 paquetes, equivalentes a cerca de 910.000 dosis de droga que ahora dejarán de circular en las calles del mundo.

Este decomiso representa un nuevo esfuerzo de las fuerzas armadas para golpear las economías ilícitas de los grupos criminales que operan en la Orinoquía y reafirma el compromiso de las autoridades en la lucha frontal contra el narcotráfico.

Continuamos propinando fuertes golpes a los narcotraficantes. Esta vez incautamos 464 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que están avaluados en cerca de 18 millones de dólares, durante una operación conjunta entre unidades de la @ArmadaColombia, el @COL_EJERCITO y… pic.twitter.com/RdEmSzk88V — Mindefensa (@mindefensa) November 7, 2025

Las autoridades continuarán desplegando operativos similares en la región para evitar la expansión de estas actividades delictivas y proteger la seguridad de las comunidades locales.