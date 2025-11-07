‘Más demorado que un trámite en ventanilla’: universidad anula títulos de Juliana Guerrero

Resumen: La Fundación Universitaria San José anuló los títulos universitarios de Juliana Guerrero tras descubrir que no existen registros académicos de su paso por la institución. El caso ya fue remitido a las autoridades competentes.

La Fundación Universitaria San José anunció este viernes 7 de noviembre la anulación oficial de los títulos universitarios de Juliana Guerrero, luego de que una investigación interna confirmara la inexistencia total de registros académicos en los programas que cursó la funcionaria.

La institución explicó, a través de un comunicado oficial, que el Consejo Directivo tomó la decisión tras agotar el debido proceso disciplinario, iniciado el pasado 25 de septiembre, cuando se detectaron presuntas irregularidades en el trámite del título académico de Guerrero.

De acuerdo con el documento, la revisión de los sistemas institucionales no evidenció ningún registro de actividad académica, participación en clases o evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el de Contaduría Pública.

La Fundación San José también informó que los resultados fueron remitidos a las autoridades competentes, reafirmando su “compromiso de colaboración y transparencia para el esclarecimiento total de los hechos”.

Desde septiembre, la universidad había informado a la opinión pública sobre la detección de irregularidades en el trámite del título académico de Juliana Guerrero, quien representa a la administración del presidente Gustavo Petro en la Universidad Popular del Cesar.

En esa misma fecha, la institución anunció acciones penales y disciplinarias contra algunos directivos y la apertura de una investigación interna para determinar las brechas institucionales que permitieron la ocurrencia de este hecho.

