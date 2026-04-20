Resumen: En Bagadó, Chocó, un puente peatonal recién inaugurado en el corregimiento de San Marino colapsó parcialmente pocas horas después de su entrega, dejando ocho personas lesionadas, por lo que la Alcaldía solicitó explicaciones a la empresa constructora e inició investigaciones para determinar si se trató de fallas técnicas o un posible sabotaje, mientras el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

¡De la fiesta a la tragedia! Puente en Bagadó se desplomó pocas horas después de su inauguración

En el municipio de Bagadó, Chocó, la inauguración de un puente peatonal en el corregimiento de San Marino terminó en una emergencia pocas horas después de su apertura, cuando la estructura colgante presentó una falla parcial y varias personas resultaron afectadas tras el colapso mientras transitaban por la obra.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo 19 de abril, hacia la 1:30 p. m., en medio de la presencia de comunidad que había asistido al acto de entrega del denominado puente Churina, una estructura de aproximadamente 86 metros de longitud que conectaba sectores de la zona con puntos de interés como el cementerio local.

Emergencia tras la inauguración del puente

Según los reportes entregados por las autoridades municipales, el incidente se produjo de manera repentina cuando ciudadanos que cruzaban la estructura cayeron al afluente cercano tras el desplome parcial del puente.

En un primer balance se habló de tres personas heridas, mientras que posteriormente la administración municipal informó que el número de lesionados ascendía a ocho, de los cuales seis fueron dados de alta tras recibir atención médica inicial y dos debieron ser trasladados a la ciudad de Quibdó debido a la gravedad de sus lesiones.

La alcaldesa de Bagadó, Marinela Palomeque Serna, confirmó que la situación no dejó víctimas fatales, aunque sí personas con diferentes golpes producto de la caída al agua y el impacto generado por el colapso de la estructura.

Investigaciones y posibles causas

En medio de la atención de la emergencia, la administración local también se pronunció sobre la empresa encargada de la ejecución del proyecto, al señalar que se solicitaron explicaciones formales para establecer las posibles fallas técnicas que llevaron al incidente, teniendo en cuenta que la obra había sido entregada recientemente, el 2 de marzo de 2025.

Dentro del proceso de verificación, surgieron versiones de habitantes de la zona que apuntan a una posible intervención externa en la infraestructura.

Ante estas versiones, la Alcaldía informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si existió algún tipo de sabotaje en la estructura o si se trató de una falla constructiva.

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La administración municipal también lamentó lo ocurrido con los afectados, señalando que: “nos duele mucho saber que muchos de esos afectados fueron niños y una persona adulta mayor”.

Desde el componente técnico del proyecto, el arquitecto encargado de la obra, Carlos Cuesta Córdoba, explicó algunas características de la infraestructura antes del colapso: “Técnicamente, es un puente construido en concreto y hierro. Tiene una longitud de 60 metros, tiene dos rampas de acceso”.

Testimonios y versiones de la comunidad

Tras la emergencia, habitantes del corregimiento entregaron su versión de lo ocurrido, describiendo el momento del desplome como algo inesperado. Uno de los testigos aseguró: “Fue cuestión de segundos. Apenas estaban pasando para la foto, para estrenarlo, y se vino abajo todo. La gente gritaba, unos en el agua, otros prensados”.

Las autoridades locales han mantenido la zona acordonada mientras avanzan las labores de inspección y se evalúan los daños estructurales del puente, que había sido presentado como una obra destinada a mejorar la movilidad y promover el turismo en la región.

En medio de las investigaciones, también se conocieron inquietudes sobre posibles irregularidades en la estructura. El arquitecto Cuesta Córdoba señaló:

“Estamos mirando que toda esta parte que era la que sujetaba presenta un corte que no es usual; estamos viendo que hubo algún tipo de manipulación o una sustancia. Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes”.

La situación ha generado preocupación en la comunidad y reabierto el debate sobre la calidad y supervisión de las obras públicas en zonas rurales, especialmente en proyectos de infraestructura que son clave para la conectividad de las comunidades.

La alcaldesa, por su parte, también defendió su postura frente a la ejecución de la obra y expresó:

“yo no soy ingeniera, ni maestra de obra, ni sé mucho de materiales, pero sí sé que soy exigente en la construcción de las obras, que nos suministren material de calidad. Yo hice observación de esos cables antes de llegar y vi que es fino y pesado. Difícilmente pocas personas podían con él; estuve en el lugar de los hechos y tendría que ser pita para reventarse como se reventó. Provocaron la caída del puente”.

Mientras avanzan las verificaciones técnicas y judiciales, la Alcaldía de Bagadó reiteró que se mantendrán las investigaciones para establecer responsabilidades y garantizar que hechos como este no se repitan en futuras obras del municipio.