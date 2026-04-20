Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Amenaza contra el alcalde Char prende alarmas: hablan de plan criminal y millonaria recompensa

    Una alerta por posibles ataques contra el alcalde Alejandro Char activó protocolos y ahora ofrecen una recompensa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amenaza contra el alcalde Char prende alarmas: hablan de plan criminal y millonaria recompensa
    Foto de archivo.
    Amenaza contra el alcalde Char prende alarmas: hablan de plan criminal y millonaria recompensa

    Resumen: Investigan amenazas contra Alejandro Char en Barranquilla. Gobierno activa inteligencia y ofrece millonaria recompensa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una nueva alerta por amenazas contra líderes políticos encendió las alarmas en el país, luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunciara un presunto plan criminal en su contra y el de su familia.

    La información, que habría sido entregada por la Policía Nacional, activó de inmediato protocolos de seguridad e inteligencia del Estado.

    De acuerdo con el mandatario, estructuras delincuenciales estarían detrás de estas amenazas, lo que llevó a un pronunciamiento público en el que pidió priorizar la seguridad en el país.

    Tras la denuncia, el Gobierno Nacional anunció la activación de capacidades de inteligencia para verificar la veracidad de la información y prevenir cualquier posible atentado.

    Lea también: Servicio restablecido: Metro de Medellín normaliza la operación de la Línea A tras incidente con persona en la vía

    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se articulan acciones con la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección para fortalecer el esquema de seguridad del alcalde.

    Además, se confirmó la oferta de una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita anticipar o neutralizar el riesgo.

    Por otro lado, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se pronunció, calificando la situación como una amenaza directa contra la institucionalidad democrática. Según la entidad, este tipo de hechos no solo afectan a un mandatario, sino que ponen en riesgo la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

    En medio de la situación, diferentes alcaldes del país expresaron su respaldo a Char y pidieron reforzar las estrategias de seguridad ante el incremento de hechos violentos en varias regiones.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.