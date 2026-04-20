Amenaza contra el alcalde Char prende alarmas: hablan de plan criminal y millonaria recompensa

Una nueva alerta por amenazas contra líderes políticos encendió las alarmas en el país, luego de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunciara un presunto plan criminal en su contra y el de su familia.

La información, que habría sido entregada por la Policía Nacional, activó de inmediato protocolos de seguridad e inteligencia del Estado.

De acuerdo con el mandatario, estructuras delincuenciales estarían detrás de estas amenazas, lo que llevó a un pronunciamiento público en el que pidió priorizar la seguridad en el país.

Tras la denuncia, el Gobierno Nacional anunció la activación de capacidades de inteligencia para verificar la veracidad de la información y prevenir cualquier posible atentado.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se articulan acciones con la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección para fortalecer el esquema de seguridad del alcalde.

Además, se confirmó la oferta de una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información que permita anticipar o neutralizar el riesgo.

Por otro lado, Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se pronunció, calificando la situación como una amenaza directa contra la institucionalidad democrática. Según la entidad, este tipo de hechos no solo afectan a un mandatario, sino que ponen en riesgo la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

En medio de la situación, diferentes alcaldes del país expresaron su respaldo a Char y pidieron reforzar las estrategias de seguridad ante el incremento de hechos violentos en varias regiones.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia. Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional. Hago un… — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026

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