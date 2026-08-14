Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No quisieron renunciar y los echaron! La barrida diplomática de De La Espriella con embajadores del gobierno Petro

    Embajadores se negaron a presentar su renuncia voluntaria y el presidente De La Espriella tomó una determinación radical en el inicio del mandato.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No quisieron renunciar y los echaron! La barrida diplomática de De La Espriella con embajadores del gobierno Petro
    Foto de cortesía.
    ¡No quisieron renunciar y los echaron! La barrida diplomática de De La Espriella con embajadores del gobierno Petro

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella declaró insubsistentes a cinco embajadores en el exterior que no presentaron su renuncia. Conozca la lista de las misiones diplomáticas afectadas y el proceso de transición de la Cancillería.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En medio de la reestructuración del equipo de política exterior del nuevo gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de declarar insubsistentes a cinco embajadores colombianos que ejercían sus funciones en distintas partes del mundo.

    La medida se adoptó luego de que estos diplomáticos, nombrados durante la administración saliente de Gustavo Petro, optaran por no presentar sus respectivas renuncias protocolarias.

    El equipo de Abelardo De La Espriella comunicó este viernes 14 de agosto que el mandatario hizo uso de sus atribuciones constitucionales y legales para ordenar el retiro de los embajadores que se negaron a dimitir de manera voluntaria.

    La lista de delegados apartados de sus cargos la integran Guillermo Francisco Reyes González, en Suecia; Vilma Rocío Velásquez Uribe, en Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, en Turquía; Juan Manuel Corzo Román, en Paraguay; y William Sidney Bush Howard, en Trinidad y Tobago.

    Lea también: Ataque con drones deja un militar muerto y cuatro heridos en Norte de Santander

    Los decretos ejecutivos que formalizan la salida definitiva de estos representantes diplomáticos se encuentran en etapa de trámite administrativo. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación operativa de las sedes involucradas, designando encargados de negocios temporales con el propósito de garantizar la atención a los ciudadanos, evitar contratiempos en los trámites consulares y mantener la fluidez en las agendas bilaterales con las naciones receptoras.

    De acuerdo con lo expresado por la Casa de Nariño, este procedimiento busca consolidar un cuerpo diplomático alineado con la dirección estratégica de la nueva gestión pública.

    De este modo, la desvinculación formal de los diplomáticos quedará perfeccionada una vez se complete la notificación oficial de las normas que darán paso al nombramiento de sus reemplazos en Europa, Asia y América.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.