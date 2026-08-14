Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella declaró insubsistentes a cinco embajadores en el exterior que no presentaron su renuncia. Conozca la lista de las misiones diplomáticas afectadas y el proceso de transición de la Cancillería.

¡No quisieron renunciar y los echaron! La barrida diplomática de De La Espriella con embajadores del gobierno Petro

En medio de la reestructuración del equipo de política exterior del nuevo gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella tomó la decisión de declarar insubsistentes a cinco embajadores colombianos que ejercían sus funciones en distintas partes del mundo.

La medida se adoptó luego de que estos diplomáticos, nombrados durante la administración saliente de Gustavo Petro, optaran por no presentar sus respectivas renuncias protocolarias.

El equipo de Abelardo De La Espriella comunicó este viernes 14 de agosto que el mandatario hizo uso de sus atribuciones constitucionales y legales para ordenar el retiro de los embajadores que se negaron a dimitir de manera voluntaria.

La lista de delegados apartados de sus cargos la integran Guillermo Francisco Reyes González, en Suecia; Vilma Rocío Velásquez Uribe, en Haití; Yennifer Edilma Parra Moscoso, en Turquía; Juan Manuel Corzo Román, en Paraguay; y William Sidney Bush Howard, en Trinidad y Tobago.

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Los decretos ejecutivos que formalizan la salida definitiva de estos representantes diplomáticos se encuentran en etapa de trámite administrativo. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación operativa de las sedes involucradas, designando encargados de negocios temporales con el propósito de garantizar la atención a los ciudadanos, evitar contratiempos en los trámites consulares y mantener la fluidez en las agendas bilaterales con las naciones receptoras.

De acuerdo con lo expresado por la Casa de Nariño, este procedimiento busca consolidar un cuerpo diplomático alineado con la dirección estratégica de la nueva gestión pública.

De este modo, la desvinculación formal de los diplomáticos quedará perfeccionada una vez se complete la notificación oficial de las normas que darán paso al nombramiento de sus reemplazos en Europa, Asia y América.

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