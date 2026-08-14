Resumen: Un ataque con drones cargados con explosivos dejó un militar muerto y cuatro soldados heridos en El Carmen, Norte de Santander.

Ataque con drones deja un militar muerto y cuatro heridos en Norte de Santander

La ofensiva con drones cargados con explosivos volvió a golpear a las tropas desplegadas en Norte de Santander. El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano confirmó que tropas que operaban en El Carmen, Norte de Santander, fueron atacadas con drones no tripuladas acondicionadas con artefactos explosivos.

El hecho ocurrió cuando soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.° 10 desarrollaban operaciones militares orientadas a proteger a la población. De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados fueron objeto de un ataque mediante drones con explosivos.

Como consecuencia de esta acción terrorista, un suboficial fue asesinado y cuatro soldados resultaron heridos. La víctima fue identificada como el sargento segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres. Los cuatro heridos fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para recibir atención médica especializada.

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El episodio en El Carmen se suma a la utilización de drones como mecanismo de ataque contra unidades militares en Norte de Santander, una modalidad que durante los últimos días también ha aparecido en las operaciones que se desarrollan en esta región.

Las aeronaves no tripuladas permiten transportar y lanzar cargas explosivas sobre posiciones de la Fuerza Pública, lo que ha obligado a incorporar esta amenaza dentro de las operaciones en terreno.

Por ahora, el Ejército no informó qué estructura armada estaría detrás del ataque ocurrido en El Carmen, aunque en esa zona delinquen el ELN y el Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Finalmente, invitaron a la comunidad a suministrar información que permita prevenir nuevas acciones criminales y contribuir a la ubicación de los responsables a través de la Línea 107 contra el terrorismo.

#ComunicaciónOficial || El Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que: 1. Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 10, quienes se encontraban desarrollando… pic.twitter.com/MAHJm9LkQr — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) August 14, 2026

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