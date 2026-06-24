Resumen: El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reaccionó al reconocimiento de los resultados electorales por parte de Iván Cepeda y destacó que acepte la decisión tomada por los colombianos en las urnas. Además, reiteró que su gobierno garantizará el derecho a la oposición y a la protesta pacífica, al tiempo que hizo un llamado a la unidad nacional para enfrentar desafíos como la delincuencia, la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones.

De la Espriella responde a Cepeda tras reconocimiento de resultado electoral: “Es positivo que reconozca la derrota”

El Presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, se pronunció sobre recientes declaraciones del excandidato Iván Cepeda, en las que este habría reconocido el resultado de la contienda electoral del pasado 21 de junio.

Desde la Oficina de Comunicaciones del mandatario electo se destacó ese reconocimiento, al señalar que: “Es positivo que el excandidato Iván Cepeda reconozca la derrota de su proyecto político y la decisión soberana adoptada por los colombianos el pasado 21 de junio.”

El comunicado también indicó que el Presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomó en consideración el mensaje del excandidato, incluyendo los señalamientos y propuestas expuestas en su pronunciamiento.

Garantías para la oposición y respeto institucional

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con las garantías democráticas para la oposición política. En ese sentido, la Oficina de Comunicaciones afirmó que: “El compromiso del gobierno entrante, tal como lo expresó el Presidente electo en su discurso de victoria, será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas.”

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Asimismo, se reiteró que la administración entrante gobernará sin distinción política, con enfoque en la unidad nacional. El comunicado enfatizó: “Gobernará en beneficio de todos los colombianos, sin distinción alguna y sin importar por quién hayan votado.”

Llamado a la unidad tras la contienda electoral

El pronunciamiento subrayó que la etapa electoral ya finalizó y que el país debe concentrarse en los desafíos comunes. En ese contexto, el documento señaló: “La campaña electoral ha terminado. Es momento de unir esfuerzos alrededor de los grandes desafíos del país.”

También se hizo referencia a los principales problemas que, según el comunicado, enfrenta la nación. Allí se indicó: “Los verdaderos enemigos de Colombia son la delincuencia, la corrupción y todas aquellas estructuras que durante los últimos años debilitaron la seguridad, la institucionalidad y la confianza de los ciudadanos.”

Finalmente, la Oficina de Comunicaciones insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre distintos sectores del país para fortalecer la institucionalidad y avanzar en soluciones frente a los retos nacionales.