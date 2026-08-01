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Resumen: Hoy, sábado 1 de agosto de 2026, la Feria de las Flores de Medellín ofrece una jornada cargada de tradición y entretenimiento que inicia con recorridos icónicos como el Desfile Chivas y Flores , la Feria a Ritmo de Bicicleta y el Desfile de Silleteritos de La Floresta. Los asistentes también pueden disfrutar de espacios artesanales, familiares y artísticos como el Sanalejo de las Flores en el Parque Bolívar , la Zona que Suena en el Parque Norte y las muestras de la Calle de los Artistas en Plaza Botero y Constelaciones. Por su parte, la gastronomía y la cultura se concentran en las Plazas de Flores de Parques del Río y del Parque de los Deseos —esta última escenario de la Semifinal del 22.° Festival Nacional de la Trova —, mientras que al caer la tarde la fiesta se enciende en los tablados musicales de Santa Elena, Guayabal y San Javier , sumados a grandes eventos privados como el concierto Sírvalo Pues en La Macarena y la celebración de Provenza Florece.

¡Sigue la fiesta en Medellín! Estos son los parches gratis pa’ gozarse la Feria de Flores este 1 de agosto

La ciudad eterna primavera vive hoy, sábado 1 de agosto de 2026, una de las jornadas más vibrantes de la Feria de las Flores. Desde tradicionales desfiles en las vías principales hasta tablados musicales en los barrios, la agenda cultural ofrece actividades gratuitas y eventos para toda la familia.

Paradas y Desfiles Emblemáticos

Desfile Chivas y Flores: El color y la tradición sobre ruedas se apoderan del centro-occidente. El recorrido va desde la Avenida Regional (Puente de Guayaquil) pasando por el Soterrado del Río hasta la Avenida Ferrocarril, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m..

Feria a Ritmo de Bicicleta: Un ciclopaseo recreativo de 11 km. Inicia a las 2:00 p. m. en el Parque de las Luces (evento de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.).

Desfile de Silleteritos de La Floresta: Los más pequeños celebran la tradición silletera en el Parque de La Floresta, entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m..

Plazas de Flores, Muestra Artesanal y Zonas Familiares

Plaza de Flores – Parques del Río: Abierta de 2:00 p. m. a 10:30 p. m.. Muestra de estatuismo humano, trovas con Los Fabioritos, Bomby, y presentaciones de Guateque, Paniagua y la Orquesta Son Trópico.

Plaza de Flores – Parque de los Deseos: De 4:00 p. m. a 12:00 a. m.. Hoy acoge la Semifinal del 22.° Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín con presentaciones de Parranda Gud, El Balcón de los Artistas, Long Play Band y La Big Band del Málaga.

Sanalejo de las Flores: Muestra artesanal tradicional en el Parque Bolívar, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m..

Zona que Suena: Programación para niños y familias en el Parque Norte, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m..

Calle de los Artistas: Intervenciones artísticas en Plaza Botero (12:00 m. a 5:00 p. m.) y Constelaciones (2:00 p. m. a 7:00 p. m.).

Bienvenida musical en la Terminal del Norte: Recibimiento con la Red de Músicas de Medellín a las 3:00 p. m..

Tablados Musicales en Barrios y Corregimientos

A partir de la tarde/noche, la fiesta se traslada a los barrios y corregimientos con acceso libre:

Corregimiento Santa Elena (Parque Principal): De 5:00 p. m. a 11:00 p. m. con la Orquesta La Playa, Los Hijos de Octavio Mesa, Dualidad Orquesta, Arnold Moreno y Jorge Antonio Oñate.

Comuna 15 – Guayabal (Cancha San Rafael): De 7:00 p. m. a 1:00 a. m. con Pau Vergara, Anni K, Dareska, Los Cumbia Star y Los Chiches Vallenatos.

Comuna 13 – San Javier (Cancha El Salado): De 7:00 p. m. a 1:00 a. m. con Jarah, La Corporación, Julián Daza, Latin Brothers y Peter Manjarrés.

Conciertos y Otros Eventos Privados / Aliados

Destacado de la noche: Múltiples centros de eventos y espacios culturales tendrán conciertos y ferias gastronómicas especiales.

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Sírvalo Pues de Feria: En el Centro de Espectáculos La Macarena (3:00 p. m. – 4:00 a. m.) con Luis Alberto Posada, El Andariego, Hebert Vargas y Jhonny Rivera.

45 Años de Fernando González: En Plaza Mayor (Pabellón Amarillo), de 9:00 p. p. m. a 1:00 a. m..

Provenza Florece: En el barrio Provenza, de 6:00 p. m. a 3:00 a. m..

Festival del Lúpulo «La Flor de la Cerveza»: En la Calle 9 (entre cra 43B y 43C), de 12:00 m. a 12:00 a. m..

Festival de Bandas Sinfónicas: En el Centro Comercial Terminal Sur, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m..

Festival Internacional Mujeres, Fútbol y Flores: Cancha Marte 1 y 2 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m..

Med Cheer Championship: En el Coliseo Iván de Bedout, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m..

Narratón de Cuentería (Entre Cuentos y Flores): Facultad de Artes U. de A. (Barrio Carlos E. Restrepo), de 3:00 p. m. a 7:00 p. m..

Show de Tango: En el emblemático Salón Málaga, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m..

Tours y visitas a Fincas Silleteras: Recorridos especiales hacia Santa Elena saliendo durante todo el día.

¡Sigue la fiesta en Medellín! Estos son los parches gratis pa’ gozarse la Feria de Flores este 1 de agosto