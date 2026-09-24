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Resumen: Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de Carlos René Montoya, presidente de Colpensiones, tras su intervención ante la Comisión Séptima del Senado, donde respondió preguntas sobre el presupuesto de 2027, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional. Montoya había asumido el cargo pocos días antes y posteriormente presentó su renuncia al Gobierno. La decisión abrió el proceso para definir quién ocupará nuevamente la presidencia de Colpensiones.

De La Espriella pidió la renuncia del presidente de Colpensiones tras su polémica intervención en el Senado

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, solicitó la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz como presidente de Colpensiones, luego de la intervención que el funcionario realizó el 23 de septiembre ante la Comisión Séptima del Senado.

Montoya había asumido recientemente la dirección de la administradora pensional y fue citado para hablar sobre el presupuesto de Colpensiones para 2027. De acuerdo con la Presidencia, durante la sesión tuvo dificultades para responder con precisión preguntas relacionadas con las finanzas, el funcionamiento de la entidad y los retos del sistema pensional. El funcionario posteriormente presentó su renuncia y la puso a disposición del Gobierno.

Las preguntas en el Senado

Durante la sesión, Montoya hizo referencia a que llevaba apenas dos días en el cargo y manifestó:

“Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”.

En la presentación también intervino Sandra Camargo, gerente de Planeación de Colpensiones, quien tenía las cifras y parte de la información relacionada con el presupuesto de la entidad para 2027.

La actuación de Montoya generó cuestionamientos entre algunos congresistas. El senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, señaló:

“Las responsabilidad de las pensiones de Colombia está en manos de una persona que no tiene ninguna experiencia en pensiones”.

La explicación del Gobierno

La Presidencia justificó la solicitud de renuncia en la necesidad de que quien esté al frente de Colpensiones tenga conocimiento integral de la institución y preparación para responder por los recursos que administra.

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“La dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación para responder por una institución que administra los recursos y protege los derechos pensionales de millones de colombianos”, se lee en el documento del Gobierno.

El Ejecutivo agregó que los funcionarios deben asumir sus responsabilidades desde el comienzo de sus gestiones.

“Los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”, se lee.

El perfil de Carlos René Montoya

Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil, Derecho Administrativo y Alta Gerencia.

También tiene formación en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y acumula 25 años de trayectoria en los sectores público y privado.

La Junta Directiva de Colpensiones lo eligió como presidente el 17 de septiembre y tomó posesión el 21 de septiembre ante el presidente De la Espriella.

Su salida se produjo pocos días después de asumir la dirección de la entidad y de comparecer ante la Comisión Séptima del Senado.

El Gobierno deberá adelantar ahora el procedimiento correspondiente para definir quién ocupará la presidencia de Colpensiones.