¡Atención! Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán por presuntos vínculos con grupos terroristas

Resumen: El Gobierno colombiano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, vigente desde el 19 de septiembre de 2026. La decisión se fundamentó en razones de seguridad, presuntos vínculos con grupos terroristas y narcoterroristas, violaciones de derechos humanos, ataques contra países ajenos al conflicto en Medio Oriente y cuestionamientos relacionados con el programa nuclear iraní. La medida no implica romper las relaciones consulares entre ambos países.

El Gobierno de Colombia confirmó la ruptura formal de las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, una medida que entró en vigor el pasado 19 de septiembre de 2026 y que fue comunicada este jueves por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería explicó que la determinación hace parte de la política exterior del país en materia de seguridad nacional y hemisférica y de lucha contra el crimen transnacional. Entre los argumentos expuestos por el Gobierno se encuentran los presuntos vínculos de las autoridades iraníes con grupos terroristas internacionales y con organizaciones que Colombia señala como narcoterroristas.

A estos factores se sumaron otros elementos relacionados con la situación interna y externa de Irán. Según la posición oficial colombiana, fueron consideradas las violaciones de derechos humanos que el Gobierno asegura haber constatado dentro del territorio iraní, así como ataques verificados contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente.

La Cancillería también incluyó entre las razones para adoptar la medida el bloqueo del estrecho de Ormuz y lo que calificó como obstrucción de las autoridades iraníes a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de verificar el alcance del programa nuclear de ese país.

Colombia mantiene las relaciones consulares

Aunque la decisión pone fin a los vínculos diplomáticos entre ambos gobiernos, no implica la suspensión de las relaciones consulares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que esta diferencia está contemplada en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963. Por esa razón, los servicios consulares no quedan incluidos dentro de la medida anunciada.

A partir de la decisión, la Dirección de Protocolo de la Cancillería será la encargada de comunicar a las autoridades iraníes el procedimiento que deberá seguirse.

Una relación diplomática de más de cinco décadas

Colombia e Irán establecieron relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1975. Durante ese periodo, ambos países suscribieron instrumentos de cooperación en diferentes áreas, entre ellos un convenio cultural y acuerdos relacionados con asuntos migratorios.

La Cancillería señaló que los hechos considerados por el Gobierno deterioraron la confianza existente con las autoridades de la República Islámica de Irán y llevaron a tomar la decisión de finalizar las relaciones diplomáticas.

El Gobierno colombiano presentó la medida dentro de su política de defensa de la soberanía nacional. En ese marco, sostuvo que su diplomacia estará orientada a proteger las fronteras, rechazar cualquier forma de injerencia externa y defender a los ciudadanos y los intereses del país ante la comunidad internacional.

La ruptura diplomática se produce mientras Colombia también ha adoptado otras decisiones recientes relacionadas con su política exterior y con asuntos de seguridad frente a Irán. Este mismo 24 de septiembre, la Cancillería informó además que el Gobierno declaró como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI), argumentando que representa un peligro para la paz y la seguridad internacional.