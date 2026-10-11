Resumen: Según la Presidencia, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó un bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de alias 'Calarcá' en Norte de Santander. El comunicado dice que el balance de la operación se conocería en el transcurso del día.

De La Espriella ordenó bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias en Norte de Santander

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó un bombardeo contra el Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Norte de Santander, informó la Presidencia de la República este domingo 11 de octubre de 2026.

Según el comunicado oficial, el mandatario confirmó la operación con la frase «¡Con los narcoterroristas no hay tregua!» y la identificó como una acción contra un objetivo militar conocido como Frente 33.

La orden, impartida durante la noche

De acuerdo con Presidencia, la orden se dio durante la noche. «Anoche, mientras muchos colombianos descansaban, impartí directamente la orden de ejecutar una operación de bombardeo en Norte de Santander contra un objetivo militar conocido como Frente 33, de las disidencias de alias ‘Calarcá'», relató el presidente, según el texto oficial.

La Casa de Nariño indicó que, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, De La Espriella estuvo al frente del proceso de autorización y seguimiento. «Mantuve comunicación directa con el Ministro de Defensa y nuestra cúpula militar para autorizar la operación y hacer seguimiento a su desarrollo», precisó el mandatario.

Respaldo a las tropas

Presidencia informó que el jefe de Estado expresó su respaldo a los militares que participaron en la operación. «A nuestros soldados les he dado una instrucción clara: actuar con determinación, dentro del marco de la ley y con toda la capacidad legítima del Estado», señaló, y agregó: «Tienen mi respaldo y no estarán solos en el cumplimiento de su misión».

«Aquí no hay horarios para defender a Colombia, ni descansos cuando se trata de enfrentar a quienes siembran el terror», afirmó el presidente, según el comunicado.

Mensaje a las disidencias

El mandatario también envió un mensaje a las estructuras armadas que operan en la zona. «A las estructuras narcoterroristas les reitero que no vamos a permitir que sigan sometiendo a nuestras comunidades, desplazando familias y convirtiendo nuestros territorios en corredores del crimen», dijo, según Presidencia.

Balance de la operación, pendiente

El comunicado no detalla el lugar exacto del bombardeo ni resultados. Presidencia señaló que el presidente entregaría en el transcurso del día un informe sobre el desarrollo y los resultados de la operación, «una vez recibamos y consolidemos la información oficial», en palabras del mandatario.

El presidente concluyó: «¡La autoridad del Estado se respeta y la seguridad de los colombianos se defiende de día, de noche y a cualquier hora!».

Con información de la Presidencia de la República.