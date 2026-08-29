Resumen: Antioquia rindió homenaje a los 13 policías que fallecieron en el ataque a un helicóptero durante una operación de erradicación en Amalfi.

Antioquia rindió homenaje a los 13 policías que murieron tras un ataque a un helicóptero

A un año del ataque ocurrido en zona rural de Amalfi, autoridades de Antioquia rindieron homenaje a los 13 policías que fallecieron cuando el helicóptero en el que se movilizaban fue atacado durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado viernes 28 de agosto en el Comando del Departamento de Policía Antioquia, donde fueron recordados los uniformados mediante una ofrenda floral y la develación de una placa conmemorativa.

El hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando los uniformados participaban en labores de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural de Amalfi.

El helicóptero Black Hawk en el que se desplazaban fue atacado en una acción atribuida al Frente 36 de las FARC, señalado de estar bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Durante el homenaje, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, se refirió al hecho y aseguró que la seguridad y la justicia deben ser elementos fundamentales para avanzar en la construcción de paz.

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El mandatario también sostuvo que honrar la memoria de los 13 policías implica enfrentar a las estructuras responsables de actividades criminales y buscar que los responsables sean llevados ante la justicia.

La investigación del ataque contó además con participación de autoridades de Estados Unidos, debido a que la aeronave era propiedad de ese país y se encontraba operada por la Policía Nacional.

En el marco de las investigaciones, el Gobierno estadounidense estableció una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque contra el helicóptero.

Con la ceremonia realizada en Medellín, las autoridades departamentales conmemoraron el primer aniversario de uno de los hechos que dejó mayor impacto entre los integrantes de la Policía en Antioquia durante 2025.

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