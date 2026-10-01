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    ¡Le puso freno! De la Espriella desautoriza a amiga de su familia por supuestas gestiones de cargos

    El presidente Abelardo De La Espriella hizo público un pronunciamiento sobre una amiga cercana de él y de sus padres desde hace años.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Le puso freno! De la Espriella desautoriza a amiga de su familia por supuestas gestiones de cargos
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    ¡Le puso freno! De la Espriella desautoriza a amiga de su familia por supuestas gestiones de cargos

    Resumen: Abelardo de la Espriella desautorizó públicamente a Margarita Andrade y aseguró que no puede hablar en su nombre ni representar al Gobierno.

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    A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente De la Espriella afirmó que conoce a Margarita Andrade desde que era niño y sostuvo que su cercanía con la familia estaría siendo utilizada para presentarse ante funcionarios como una persona con vínculos con el presidente.

    El jefe de Estado fue enfático en señalar que Andrade no está autorizada para hablar en su nombre ni representar al Gobierno. También aseguró que ningún familiar o amigo cuenta con autorización para actuar como intermediario dentro de su administración.

    “La amistad y el parentesco no otorgan representación ni privilegios en el Gobierno del Tigre”, manifestó el mandatario en su publicación.

    De la Espriella también relacionó el episodio con su postura frente a las prácticas políticas tradicionales y afirmó que la “politiquería” no corresponde al movimiento que representa. Según dijo, su administración busca apartarse de ese tipo de intermediaciones basadas en relaciones personales.

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    Por ahora, el presidente no detalló cuáles dependencias habrían sido contactadas, qué funcionarios en Córdoba recibieron las supuestas solicitudes ni qué cargos estarían siendo gestionados. Tampoco se conocía, al momento de las publicaciones consultadas, una respuesta directa de Margarita Andrade sobre los señalamientos.

    El pronunciamiento, por tanto, corresponde a la versión entregada públicamente por el mandatario sobre las actuaciones que atribuyó a Andrade.

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