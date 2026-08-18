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    De La Espriella lleva a Fiscalía contratos y presuntas irregularidades del gobierno Petro

    El nuevo Gobierno entregará a la Fiscalía varios hallazgos detectados durante el empalme. Entre los casos aparecen contratos irregulares.

    Publicado por: Melissa Noreña

    De La Espriella lleva a Fiscalía contratos y presuntas irregularidades del gobierno Petro
    Foto de archivo.
    De La Espriella lleva a Fiscalía contratos y presuntas irregularidades del gobierno Petro

    Resumen: El libro blanco de Abelardo De La Espriella será entregado a la Fiscalía con hallazgos sobre presuntas irregularidades durante el gobierno de Gustavo Petro.

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    El presidente Abelardo De La Espriella, entregará este martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación el ‘libro blanco’ elaborado durante el empalme anticorrupción, en el que se recopilaron presuntos hechos de corrupción e irregularidades administrativas detectados durante el gobierno Petro.

    Según fuentes de la revista Semana, Abelardo De La Espriella, el documento incluye alertas relacionadas con contratos que habrían sido proyectados sin los estudios correspondientes, situación que podría comprometer recursos públicos.

    El ‘libro blanco’ también recopila denuncias relacionadas con recursos superiores a $370.000 millones.

    Entre los casos revisados aparece un contrato del Ministerio de Defensa y Codaltec para adquirir 16 sistemas antidrones. De acuerdo con los hallazgos presentados previamente por el equipo presidencial, el análisis técnico habría advertido posibles sobrecostos de hasta el 85%, además de un presunto detrimento patrimonial superior a $20.700 millones.

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    El documento también contempla una situación relacionada con Cenit, filial de Ecopetrol, por un contrato de asesoría jurídica con GESYCOBRO SAS.

    La contratación, según los señalamientos recopilados, habría superado el valor de la oferta inicial de $21.108 millones y generado cuestionamientos sobre la idoneidad de la firma y sus posibles relaciones políticas.

    Otro de los asuntos incluidos corresponde a la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras. En este caso, los señalamientos mencionan al exdirector de la entidad, Juan Felipe Harman, y posibles delitos contra la administración pública.

    La entrega del ‘libro blanco’ busca poner estos hallazgos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que sean las autoridades competentes las encargadas de determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas.

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