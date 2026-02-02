Resumen: El candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó en Aquitania, Boyacá, su Política Nacional para los Campesinos, una propuesta integral que busca la transformación productiva del agro mediante cinco pilares estratégicos: ordenamiento productivo, educación técnica, innovación, financiamiento accesible y seguridad jurídica. Bajo la promesa de convertir a Colombia en un "País de Propietarios", anunció créditos de vivienda al 2%, el programa de seguridad alimentaria 'Cosecha Solidaria' y un plan de seguridad de choque que incluye alianzas internacionales para desmantelar las economías criminales que afectan al pequeño productor.

De La Espriella lanza en Aquitania su política nacional para el campo: “La recuperación de Colombia empieza aquí”

En un evento cargado de simbolismo regional, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella presentó desde Aquitania, Boyacá, su ambiciosa hoja de ruta para el sector agropecuario. Bajo el lema de transformar a Colombia en un “País de Propietarios”, el líder del movimiento Defensores de la Patria anunció medidas de choque que incluyen créditos de vivienda al 2%, el programa de seguridad alimentaria ‘Cosecha Solidaria’ y una ofensiva frontal contra las economías criminales.

Un compromiso moral con la ruralidad

Acompañado por comunidades campesinas en uno de los municipios más altos del país, De La Espriella calificó el abandono histórico del agro no como un error de gestión, sino como una “falla moral del Estado”. El candidato subrayó la urgencia de activar la frontera agrícola nacional, señalando que actualmente solo se cultiva el 14% de la tierra disponible.

“Si el Estado hace el milagro de juntar la empresa con el campo, vamos a matar el hambre”, afirmó el candidato durante el Encuentro de la Ruralidad Boyacense.

Los 5 pilares de la transformación

La propuesta del “Tigre” para el sector rural se estructura en cinco ejes estratégicos diseñados para elevar la competitividad y la dignidad del productor:

Ordenamiento Productivo: Creación de un Mapa Nacional de Zonificación para orientar la inversión y reducir pérdidas.

Educación y Emprendimiento: Formación técnica a través del SENA en más de 700 poblaciones rurales.

Innovación: Fortalecimiento de Agrosavia y fomento de la agricultura de precisión y biotecnología.

Financiamiento de Fomento: Créditos accesibles y simplificación de trámites para el pequeño productor.

Seguridad Jurídica: Titulación efectiva de tierras para garantizar que la propiedad sea sostenible y productiva.

Uno de los anuncios que más eco generó entre los asistentes fue la promesa de créditos de vivienda rural al 2% con plazos de hasta 30 años, buscando que el hogar campesino sea también un centro de emprendimiento.

Seguridad: “El bandido no volverá a mandar”

De La Espriella fue tajante al vincular la prosperidad del campo con el orden público. Su plan de seguridad rural contempla acciones de choque en los primeros 90 días de gobierno contra cabecillas criminales y el fortalecimiento de la inteligencia estratégica mediante alianzas internacionales con Estados Unidos e Israel.

“Mi batalla es contra quienes extorsionan, reclutan y siembran miedo, no contra quienes trabajan la tierra”, sentenció, asegurando que el campesino será protegido como el “héroe del campo” frente al avance de los cultivos ilícitos y el narcotráfico.

El evento cerró con un mensaje de firmeza por parte del candidato, quien reafirmó su intención de convertir a Boyacá y al resto de la ruralidad colombiana en el motor económico de la nación.