Resumen: Alcaldía de Medellín advierte que el riesgo por lluvias continúa. Se han removido 424 metros cúbicos de material tras las inundaciones y piden no arrojar basuras a las quebradas.

¡Ojo que el agua no para! Medellín sigue en alerta por aguaceros y acelera limpieza de quebradas

Tras las emergencias registradas el pasado 28 de enero, la Alcaldía de Medellín lanzó un urgente llamado a la prevención, advirtiendo que, según el Sistema de Alerta Temprana (Siata), las lluvias intensas podrían repetirse con la misma fuerza en los próximos días.

El riesgo persiste especialmente en las zonas de ladera y en las cercanías a los cauces que atraviesan el área urbana, donde el suelo ya presenta niveles críticos de saturación.

En un esfuerzo por normalizar la situación, más de 400 servidores del Distrito y organismos de socorro han intervenido puntos críticos, logrando remover hasta el momento 424 metros cúbicos de sedimento.

Esta cifra, que equivale a 35 volquetas llenas de lodo, escombros y material vegetal, refleja la magnitud de la reciente crisis en el sur de la ciudad.

La alcaldía enfatizó que la prevención ciudadana es la herramienta más efectiva, insistiendo en la prohibición de arrojar basuras a las quebradas, ya que estos residuos son los principales causantes de los desbordamientos que afectan a las comunidades aguas abajo.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, recordó que vivir en una ciudad rodeada de montañas y agua exige una responsabilidad compartida. Por ello, se ha fortalecido la estrategia de “guardaquebradas” para monitorear los afluentes en tiempo real.

La funcionaria señaló que conocer y respetar la dinámica natural del agua es vital para evitar tragedias. La prevención no es solo una tarea del gobierno, sino un proceso de adaptación de cada habitante que debe entender que las condiciones hidrometeorológicas pueden cambiar de un momento a otro en este ecosistema andino.

Por su parte, el director del DAGRD, Carlos Quintero, pidió a los ciudadanos informarse únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier anomalía (como grietas en terrenos o cambios en el color de las quebradas) a la línea de emergencia 123.

Con 54.600 metros cuadrados ya intervenidos, la meta es despejar los cauces antes de que las nubes cargadas vuelvan a descargar sobre la ciudad. La vigilancia permanente continúa, mientras las cuadrillas de limpieza aceleran el paso para mitigar el impacto de lo que resta de esta temporada invernal.

