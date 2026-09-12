Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció que donó su primer sueldo a dos hogares geriátricos de Quimbaya, como parte de una promesa hecha durante su campaña.

De La Espriella donó su primer sueldo a hogares de adultos mayores en Quindío

El presidente Abelardo De La Espriella anunció durante su visita a Quimbaya, Quindío, que destinó la totalidad de su primer sueldo como jefe de Estado a dos hogares geriátricos del municipio. La decisión, según explicó, corresponde a una promesa que había realizado durante la campaña electoral.

Los recursos fueron entregados a los hogares Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús, instituciones que brindan atención a adultos mayores.

El mandatario recorrió ambos establecimientos el pasado 11 de septiembre junto con la primera dama, Ana Lucía Pineda, como parte de su agenda de trabajo por el Eje Cafetero.

A través de una publicación en su cuenta de X, De La Espriella señaló que la donación tiene como propósito respaldar a los adultos mayores y contribuir al desarrollo de obras que requieren atención en estos hogares.

El mandatario también recordó que durante la campaña se comprometió a no quedarse con su remuneración presidencial. Según indicó, su intención es destinar cada mes su primer sueldo a una causa social o benéfica en una región diferente del país y entregar personalmente los recursos.

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Durante la jornada en Quimbaya, la primera dama también reportó encuentros con familias y adultos mayores, además de la entrega de materiales destinados a procesos de reconstrucción, sillas de ruedas y otras ayudas.

En las imágenes divulgadas de la visita se observa a la pareja presidencial recorriendo los hogares geriátricos y compartiendo con los adultos mayores.

De La Espriella destacó además el aporte de las personas mayores a la sociedad y afirmó que el Estado debe responder con acciones que contribuyan a garantizar su atención y dignidad.

El presidente cerró su mensaje asegurando que los adultos mayores no están solos y que su Gobierno mantendrá el compromiso de acompañarlos. La visita a Santo Domingo Savio y Consentidos de Jesús se convirtió así en la primera entrega anunciada bajo la promesa de destinar su primer sueldo a causas sociales en distintas regiones.

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