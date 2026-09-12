Alias «hugo» llegó derechito «pa´la cana» en Colombia: Deportado tras pagar 19 años de cárcel en EEUU

Resumen: Eugenio Montoya Sánchez, hermano del exjefe narcotraficante alias 'Don Diego', arribó al país en un vuelo de deportados tras pagar 19 años de cárcel en Estados Unidos. Deberá responder por una orden de captura vigente en el Valle del Cauca.

Minuto30.com .- Un fuerte dispositivo de seguridad recibió en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a Eugenio Montoya Sánchez, conocido en el mundo del crimen como alias ‘Hugo’. El señalado exintegrante del extinto Cartel del Norte del Valle fue capturado inmediatamente tras pisar territorio colombiano en condición de deportado.

El operativo fue materializado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en una labor articulada con Migración Colombia y el apoyo de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). Montoya arribó a la capital en un vuelo coordinado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE).

Su pasado en el cartel y la condena en EE. UU.

Alias ‘Hugo’ es una figura conocida en el historial del narcotráfico del país. Las autoridades lo identifican como una pieza clave en la antigua estructura del Cartel del Norte del Valle y es hermano de Diego León Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego’, quien fuera uno de los máximos capos de dicha organización criminal.

Montoya Sánchez había sido extraditado a Estados Unidos en el año 2007, donde la justicia norteamericana lo sentenció a 19 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.

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Cuentas pendientes en Colombia

A pesar de haber cumplido su condena en el exterior, el retorno de alias ‘Hugo’ a la libertad fue fugaz. Al momento de su ingreso al país, los controles migratorios evidenciaron que en su contra pesaba una circular roja de Interpol y una orden de captura vigente expedida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, en el Valle del Cauca.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que cumpla una nueva sentencia en el país, esta vez de 50 meses de prisión, por el delito de falsedad material en documento público.