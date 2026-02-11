Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Megaoperativo en el centro de Medellín deja 13 capturados y cientos de armas incautadas en el viaducto del metro. Conozca los resultados de la intervención en la Comuna 10.

¡Limpieza en el viaducto del metro! Cayeron 13 delincuentes tras megaoperativo en el centro de Medellín

En una de las intervenciones más ambiciosas de lo que va del año, la Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Policía Nacional y la DIAN, desplegó un masivo operativo de seguridad en el sector del viaducto que conecta las estaciones Parque Berrío y Prado Centro.

La acción, que busca recuperar el orden en La Candelaria, dejó como saldo la captura de 13 personas señaladas de diversos delitos, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

El despliegue institucional no tuvo precedentes recientes: cerca de 700 uniformados cercaron puntos estratégicos para realizar más de 2.000 registros a vehículos y requisar a más de 2.200 personas.

Durante el operativo, las autoridades lograron sacar de circulación 370 armas blancas y 320 dosis de estupefacientes, además de recuperar motocicletas y celulares que figuraban como robados.

Lea también: Nuevo presidente encargado para URRÁ S.A. E.S.P.: Enrique Kerguelén el elegido

Estas acciones impactan directamente las finanzas de las estructuras criminales que operan en los alrededores del sistema masivo de transporte.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La intervención también tuvo un fuerte componente administrativo y de control al espacio público. Como resultado, ocho establecimientos comerciales y tres hoteles fueron suspendidos por no cumplir con la normativa legal o facilitar conductas delictivas.

Asimismo, 30 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) y se impusieron 178 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, enviando un mensaje claro de autoridad en una zona crítica para residentes y comerciantes.

Tanto los capturados como los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Más noticias de Medellín