Resumen: Abelardo de la Espriella se refirió a un escenario hipotético en el que, de llegar a la Presidencia, tendría que responder a una eventual solicitud de extradición contra Gustavo Petro, señalando que este tipo de procesos deben cumplirse bajo el marco legal y con las decisiones de las autoridades judiciales competentes; además, reiteró que su actuación estaría sujeta a lo que determinen las instituciones y al desarrollo del debido proceso.

De La Espriella asegura que, si se lo solicitan como presidente, firmaría la extradición de Petro: “Me sacrifico y yo mismo lo llevo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a un escenario hipotético en el que, en caso de llegar a la Presidencia, tendría que responder a una eventual solicitud de extradición contra el presidente Gustavo Petro.

Sus declaraciones surgieron durante una entrevista con Vanessa de la Torre, de Caracol Radio, en la que fue interrogado sobre el alcance de las obligaciones de un jefe de Estado frente a decisiones judiciales de ese tipo.

La conversación giró en torno al procedimiento legal que se activa cuando otro país solicita la extradición de una persona y el caso debe surtir diferentes etapas en la justicia colombiana antes de llegar a decisión del Ejecutivo.

Posición sobre una eventual extradición

En medio del diálogo, el aspirante fue consultado directamente sobre si firmaría una eventual orden de extradición contra Gustavo Petro. Su respuesta fue afirmativa y la expresó de forma categórica:

“Sí. Es más, me sacrifico y yo mismo lo llevo hasta Opa-locka, en Miami”.

A partir de esa afirmación, De la Espriella insistió en que el trámite de extradición no depende de una decisión discrecional del presidente, sino del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, recalcó que el proceso debe surtirse ante la Corte Suprema de Justicia, entidad encargada de emitir un concepto previo.

El papel de la justicia en el proceso

El candidato sostuvo que cualquier mandatario que se considere respetuoso de la Constitución debe actuar conforme a lo que determinen las instituciones judiciales cuando se cumplen los requisitos de una solicitud de extradición.

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En esa línea, señaló que estaría dispuesto a esperar la decisión del alto tribunal antes de proceder con cualquier firma relacionada con el trámite, destacando la importancia del concepto judicial dentro del proceso.

En otro momento de la conversación, reforzó esa idea al referirse a su disposición frente a la espera del pronunciamiento de la Corte:

“Me quedo a dormir ahí abajo en la Corte esperando que salga el concepto de la Corte para firmar yo la extradición y montarlo en el avión”.

Mensaje político y cierre de su postura

Hacia el final de sus declaraciones, el aspirante también se refirió al contexto político del país y a su visión sobre la responsabilidad de quienes ejercen liderazgo. En su intervención aseguró que, en su opinión, los hechos que han afectado a Colombia no deben quedar sin consecuencias.

De la Espriella reiteró además que su participación en política está orientada a enfrentar a sus contradictores dentro del marco institucional, insistiendo en una postura firme frente a lo que considera problemáticas del país.