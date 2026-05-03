Resumen: La campaña de Abelardo De La Espriella rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades en la recolección de firmas y defendió la legalidad de su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El movimiento afirmó que no existe base jurídica para revocar la candidatura, al señalar que las causales legales no se configuran en este caso. Además, aseguró que las firmas han sido verificadas por las autoridades competentes y que no hay riesgos que afecten su aspiración presidencial.

Campaña de Abelardo De La Espriella rechaza señalamientos y defiende la legalidad de su inscripción ante el CNE

La campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella rechazó las versiones sobre posibles irregularidades en el proceso de recolección de firmas para su inscripción y aseguró que su aspiración cumple con todos los requisitos establecidos por la ley.

En medio de la controversia, el movimiento Defensores de la Patria difundió un comunicado en el que insistió en que no existe sustento para poner en duda la validez de la candidatura y defendió su legalidad, asegurando además que no hay riesgo jurídico que pueda afectarla.

En el mismo pronunciamiento, el movimiento señaló que “no existe ningún fundamento serio para generalizar acusaciones ni para poner en duda candidaturas legítimas”.

Origen de la solicitud ante el CNE

La polémica se originó luego de que un ciudadano presentara ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para revocar la inscripción del candidato, argumentando presuntas inconsistencias en las firmas recolectadas.

A partir de esa petición, el CNE avocó conocimiento del caso e inició una etapa preliminar de verificación, en la que se ordena la práctica de pruebas y la solicitud de información a entidades competentes, sin que hasta el momento exista una decisión de fondo.

Esto le podría interesar: En firme: no prospera ataque contra la candidatura de Abelardo De La Espriella

“No existe posibilidad jurídica de revocar la inscripción”

En su pronunciamiento, la campaña sostuvo que no existe posibilidad jurídica de revocar la inscripción de la candidatura de Abelardo De La Espriella, al considerar que esa figura no aplica para aspirantes a la Presidencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

El equipo explicó que las causales de revocatoria están limitadas a lo establecido en la Ley 1475 de 2011, como inhabilidades, inhabilidades sobrevinientes o doble militancia, escenarios que —según la campaña— no se configuran en este caso.

Revisión de firmas y concepto oficial

Frente a las dudas sobre el proceso de recolección de apoyos, el movimiento citó información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la cual solo dos grupos significativos de ciudadanos habrían presentado inconsistencias en sus firmas.

En ese sentido, la campaña aclaró que dichas observaciones no incluyen al grupo que respalda la candidatura de De La Espriella.

La campaña insiste en la validez de la inscripción

El comunicado concluye que no existe fundamento jurídico para cuestionar la inscripción del candidato y que esta se mantiene en firme, sin que exista impedimento legal ni riesgo de afectación a su aspiración presidencial.