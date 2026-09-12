Alexander Cossio presenta en la Fiesta del Libro de Medellín su obra «El superhéroe de los sueños»

Resumen: El escritor antioqueño Alexander Cossio participará en la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín para presentar su obra El superhéroe de los sueños, una publicación respaldada por CoCrea que reflexiona sobre la imaginación, los miedos y la superación personal. El libro, que cuenta con el prólogo del artista J Balvin y fue lanzado previamente en la FILBo 2026, busca inspirar a lectores de todas las edades a transformar las dificultades en nuevas oportunidades.