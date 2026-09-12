Alexander Cossio presenta en la Fiesta del Libro de Medellín su obra «El superhéroe de los sueños»

Resumen: El escritor antioqueño Alexander Cossio participará en la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín para presentar su obra El superhéroe de los sueños, una publicación respaldada por CoCrea que reflexiona sobre la imaginación, los miedos y la superación personal. El libro, que cuenta con el prólogo del artista J Balvin y fue lanzado previamente en la FILBo 2026, busca inspirar a lectores de todas las edades a transformar las dificultades en nuevas oportunidades.
El escritor antioqueño Alexander Cossio formará parte de la programación de la 20.ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, espacio donde compartirá con los lectores su más reciente publicación titulada El superhéroe de los sueños. La obra, que tuvo su debut inicial este año durante la 38.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo 2026), llega a la capital antioqueña como una de las novedades literarias más destacadas de la temporada.
El libro propone un recorrido narrativo por la imaginación, la esperanza y la capacidad de superar las adversidades. En esta publicación, Cossio amplía su universo literario con personajes que enfrentan temores y buscan transformar los obstáculos en nuevas oportunidades. Un elemento distintivo del texto es su prólogo, escrito por el reconocido artista urbano J Balvin, lo que añade un valioso puente entre la literatura y la cultura popular contemporánea.
Además del respaldo de sus lectores, el proyecto cuenta con el apoyo de la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea), entidad que promueve e impulsa las industrias culturales y creativas en el país. Con esta participación, Alexander Cossio consolida un mensaje dirigido a distintas generaciones de lectores, recordando la importancia de mantener vivos los sueños y encontrar alternativas aun cuando las circunstancias cambien.
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