Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella advirtió sobre la crisis fiscal de Colombia y cuestionó el manejo de los recursos públicos del anterior gobierno.

Presidente De la Espriella dice que las finanzas de Colombia están ‘en alerta’

El presidente Abelardo De la Espriella lanzó este martes 14 de agosto una advertencia sobre la situación financiera de Colombia y aseguró que el país atraviesa un escenario final que calificó como “apocalíptico y alarmante”.

Sus declaraciones se dieron durante la presentación de un documento del Gobierno que reúne señalamientos sobre presuntas irregularidades en la administración de Gustavo Petro.

Según las cifras expuestas por el mandatario, el déficit fiscal actualmente equivale al 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el endeudamiento alcanzaría el 61% del PIB. De la Espriella sostuvo que este último indicador representa el nivel más alto registrado en la historia del país.

El presidente también cuestionó el uso del endeudamiento durante los primeros ocho meses del anterior gobierno. Aseguró que en ese periodo se habría utilizado el 97% del cupo anual de deuda de la Nación, situación que, según su análisis, limita la capacidad actual del Estado para acceder a nuevos recursos.

Durante su intervención, el mandatario ordenó a ministros, directores y demás funcionarios identificar posibles hechos de corrupción dentro de sus entidades, documentarlos y trasladar la información a las autoridades correspondientes.

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Como parte de esta estrategia, anunció la implementación de herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas de trazabilidad para hacer seguimiento a los recursos públicos. La intención, explicó, es identificar anomalías, sobrecostos o posibles irregularidades antes de que generen un daño al Estado.

El Gobierno también pidió a los organismos de control conformar un grupo especial para investigar los casos incluidos en el documento presentado. Entre los asuntos mencionados está la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre la cual De la Espriella hizo varios señalamientos relacionados con el manejo de recursos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, por su parte, aseguró que el equipo anticorrupción ha identificado más de 80 casos que ya fueron puestos en conocimiento de entidades como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Los funcionarios aclararon que estos reportes corresponden a posibles irregularidades que deberán ser investigadas por las autoridades competentes. La determinación de responsabilidades dependerá de los procesos judiciales, fiscales o disciplinarios que se adelanten en cada caso.

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