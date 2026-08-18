Medellín supera las 80 toneladas de ayudas recolectadas para víctimas del terremoto

Resumen: Medellín ya ha recolectado más de 80 toneladas de ayudas para las víctimas del terremoto y mantiene activos sus esfuerzos de solidaridad.

Más de 80 toneladas de ayudas han sido recolectadas en Medellín para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país.

El balance fue entregado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó la participación de ciudadanos, empresarios y diferentes organizaciones en la respuesta a la emergencia.

De acuerdo con el mandatario, las donaciones han sido reunidas a través de distintos puntos habilitados en la ciudad, entre ellos parques biblioteca, terminales de transporte, bancos de alimentos y otros espacios dispuestos para recibir los aportes.

Las ayudas tienen como destino principalmente el Chocó, departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto, además de municipios del Eje Cafetero y el Valle del Cauca que también registraron afectaciones.

Gutiérrez explicó que la Terminal del Norte fue establecida como un centro de acopio específico para las donaciones destinadas al Chocó. La medida surgió luego de una solicitud de la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, para concentrar parte de los esfuerzos de ayuda.

El alcalde también resaltó el aporte del sector empresarial antioqueño. Entre los anuncios recientes se encuentra la donación de $200.000 millones realizada por Proantioquia para contribuir a la atención de las personas afectadas por la emergencia.

A este esfuerzo se suman los recursos obtenidos mediante la campaña de solidaridad y el concierto ‘Colombia, Medellín te quiere’, realizado el sábado en La Macarena. Según Gutiérrez, las donaciones reunidas a través de estos mecanismos ya superaban los $6.133 millones.

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El mandatario agradeció a los habitantes de Medellín por los aportes y destacó que la respuesta no se ha limitado a las instituciones públicas, sino que también ha contado con la participación de familias, artistas, empresas y organizaciones sociales.

Gutiérrez insistió en que las necesidades de las comunidades afectadas continuarán durante un periodo prolongado, por lo que pidió mantener las ayudas y la solidaridad con las zonas damnificadas.

“Esto no es una emergencia de una semana ni 15 días ni un mes”, señaló el alcalde, al advertir que la recuperación de las familias requerirá acompañamiento durante meses e incluso años.

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