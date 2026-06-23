Más de 600 personas, al parecer instrumentalizadas por las disidencias de Calarcá, trataron de evitar el traslado de "Mono Huevo", tras su captura. Captura de video

Resumen: Momento exacto de la rápida y oportuna extracción de alias "Mono Huevo", señalado miembro de las disidencias de las FARC, de la facción de alias "calarcá"

En video quedó: Así fue la cinematográfica extracción de alias «Mono Huevo» en La Macarena, Meta

Minuto30.com .- El Ejército Nacional de Colombia reveló las imágenes aéreas que capturaron el momento exacto de la rápida y oportuna extracción de alias «Mono Huevo», señalado miembro de las disidencias de las FARC, de la facción de alias «calarcá», desde la vereda La Esperanza hasta el casco urbano del municipio de La Macarena, Meta.

Pericia aérea ante un cerco de 600 personas

La operación militar enfrentó momentos de alta tensión en tierra debido a la fuerte oposición de una parte de la población local que buscaba impedir el traslado del detenido:

Bloqueo en tierra: Cerca de 600 personas se concentraron en el punto para intentar obstaculizar las labores de las tropas y evitar la extracción de alias «Mono Huevo».

Reacción conjunta: El traslado se logró consolidar gracias a la rápida maniobra de los soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FTC Omega) y a la pericia de la tripulación de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.

Éxito sin contratiempos: A pesar de la multitud y los intentos de asonada, la institución confirmó que la disciplina y el profesionalismo de los uniformados permitieron que la operación culminara con éxito y de forma segura.

#EnVideo | Este es el momento exacto, captado desde el aire, en el que se evidencia la rápida reacción de los soldados de la @ftc_omega y la pericia de la tripulación de @Ejercito_Davaa, que permitieron la extracción oportuna de alias Mono Huevo desde la vereda La Esperanza hasta… pic.twitter.com/pzbRLo7Z1h — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 23, 2026

El contexto de la captura

Alias «Mono Huevo» es reonocido integrante de las disidencias de las FARC con injerencia en el departamento del Meta, al servicio de «calarcá».

Este operativo ya había encendido las alertas institucionales debido a la presión y los intentos de la comunidad, instrumentalizados por las disidencias de alias «calarcá», para evitar que las unidades militares extrajeran al capturado de la zona rural.

Tras este despliegue aéreo, el detenido quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

En contexto: Duro golpe a las disidencias de «Calarcá»: Capturado alias «Mono Huevo» en La Macarena, Meta