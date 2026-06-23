Duro golpe a las disidencias de «Calarcá»: Capturado alias «Mono Huevo» en La Macarena, Meta

Minuto30.com .- El Ejército Nacional de Colombia, en una operación coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, propinó un impacto contundente a las estructuras financieras de las disidencias de las FARC. Las autoridades confirmaron la captura de alias ‘Mono Huevo’, presunto cabecilla de la comisión de finanzas de la facción liderada por el jefe guerrillero alias ‘Calarcá’.

La detención se llevó a cabo en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta, por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 (FUDRA 1), unidad adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, cuando el terrorista se desplazaba en una camioneta blindada.

¿Quién es alias ‘Mono Huevo’?

A sus 26 años, este sujeto era considerado un objetivo prioritario para las Fuerzas Militares en el sur del país debido a su rol estratégico en la organización criminal:

Perfil: Presunto cabecilla de la comisión de finanzas del grupo armado organizado residual (GAO-r).

Situación judicial: Tenía una orden de captura vigente por múltiples delitos.

Impacto de la captura: El Ejército asegura que este resultado debilita drásticamente las redes de extorsión, narcotráfico y las finanzas ilegales que sostienen a esta estructura criminal en la región.

Tensión en la vereda ‘La Esperanza’: Comunidad instrumentalizada por «calarcá»

La operación militar, ejecutada alrededor de las 2:00 de la mañana, estuvo marcada por momentos de alta tensión debido a la respuesta de algunos pobladores y a las complicaciones logísticas en el terreno.

Según versiones extraoficiales, habitantes de la vereda «La Esperanza» llegaron en masa hasta el punto donde se encontraban las tropas para exigir la liberación del detenido. La población civil habría sido instrumentalizada y presionada por la facción de alias ‘Calarcá’ para cercar al Ejército y frustrar el operativo.

Complicaciones climáticas para la extracción

Además de la presión comunitaria, las condiciones meteorológicas jugaron en contra del operativo. El plan inicial contemplaba una extracción aérea inmediata en helicóptero tras la captura en la madrugada.

Sin embargo, el mal tiempo impidió que la aeronave ingresara a la zona de manera oportuna. Los soldados debieron mantener bajo estricta custodia al capturado en el terreno, resistiendo la presión de la comunidad, hasta que las condiciones atmosféricas mejoraron en el transcurso de la mañana, logrando finalmente evacuar al terrorista con éxito para dejarlo a disposición de la justicia.