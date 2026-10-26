¡De chatarra a luz! EPM ilumina los túneles de Hidroituango con lámparas hechas de aluminio reciclado

Resumen: EPM entregó a Hidroituango 1.226 luminarias LED hechas con aluminio recuperado de sus redes. Iluminarán los túneles Chirí y Kilómetro 12 y ahorrarán cerca del 40 % de energía.

Lo que antes era chatarra ahora ilumina los túneles y vías de Hidroituango. EPM entregó a la central hidroeléctrica 1.226 luminarias LED fabricadas con aluminio recuperado de sus redes de distribución de energía, como parte de una apuesta por la economía circular.

La entrega se hizo a través del proyecto GIRE (Gestión Integral de Residuos y Excedentes del Grupo EPM), liderado por la Dirección Corporativa de Residuos Sólidos de la empresa. Las nuevas lámparas iluminarán los túneles Chirí y Kilómetro 12, ubicados en las vías principales de la central.

Para fabricarlas se usaron 7.000 kilogramos de aluminio procesado. Según EPM, este proceso evitó la emisión de 51.100 kilogramos de dióxido de carbono (CO2) al ambiente.

Además, de acuerdo con la empresa, las luminarias de tecnología LED ahorrarán cerca de un 40 % de energía frente a las de sodio que serán reemplazadas. EPM aseguró que este ahorro es clave en un momento en el que el país atraviesa un fuerte fenómeno de El Niño.

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«La reposición de las luminarias de sodio por las de tecnología LED representan un ahorro en el consumo energético de alrededor del 40%, evita la emisión de CO2 y le apunta directamente a la meta de carbono neutralidad del Grupo EPM al 2035», explicó Mauricio González Echeverri, director Corporativo de Residuos Sólidos. Agregó que la iniciativa también genera eficiencias en el modelo de abastecimiento.

Estacones, cables y transformadores

Las luminarias no fueron lo único que recibió Hidroituango. EPM también entregó 1.200 estacones plásticos que se usarán para hacer cerramientos en las zonas cercanas al embalse.

La materia prima de estos estacones salió de los excedentes de los Alumbrados Navideños, de las chaquetas de PVC que recubren los cables de energía y de otros polímeros. Todo este material se procesa en el Centro de Economía Circular, ubicado en la sede de EPM de la calle 30, en Medellín.

El proyecto GIRE también trabaja en otras iniciativas. Entre ellas está la fabricación de los primeros 15 kilómetros de cable de energía de media tensión con cobre recuperado y de los primeros 140 transformadores para el negocio de Transmisión y Distribución de Energía.

Según la empresa, las entregas de estos materiales se esperan para noviembre de este año. Con estos proyectos, EPM busca que los excedentes de su operación vuelvan a ser útiles en sus propios negocios y en proyectos como Hidroituango, en lugar de convertirse en residuos.

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