En los últimos días, Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, habló del futuro del jugador Dayro Moreno en el equipo de cara al segundo semestre.

«Con Dayro hay contrato hasta el 30 de noviembre, está en las mismas condiciones. El día viernes hablé con él y se estará presentando el día martes para iniciar la pretemporada y el segundo torneo”, manifestó acerca del goleador.

Le puede interesar

Ante la propuesta que había del Deportivo Cali, Quintero agregó: «su empresario me llamó, hubo una oferta, no fue aceptada por el Atlético Bucaramanga y creería que Cali, directamente con su representante, manifestaron su no deseo de tener al jugador y nosotros no íbamos a ceder en las pretensiones que están estipuladas en el contrato».