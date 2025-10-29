David Luna propone eliminar el IVA a los dispositivos electrónicos y así acabar la brecha digital en Colombia

Resumen: El precandidato presidencial David Luna propuso eliminar el 19% de IVA a todos los aparatos electrónicos y suprimir el Impuesto al Consumo del 4% a los planes de datos de estratos 1, 2 y 3. La iniciativa busca hacer de la conectividad un "derecho real" y cerrar la brecha digital en Colombia.

El precandidato presidencial David Luna presentó hoy desde Barranquilla una iniciativa económica que busca transformar el acceso a la tecnología en Colombia. La propuesta central es eliminar el 19% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los dispositivos electrónicos —incluidos celulares, computadores y tabletas—, y suprimir el Impuesto al Consumo del 4% en los planes de datos para los estratos 1, 2 y 3.

Luna argumentó que esta reforma fiscal es una medida de justicia y modernidad, esencial para impulsar la productividad y la educación en el país. “En plena era digital, tener un dispositivo no es un lujo, es una herramienta básica para estudiar, trabajar o emprender. Cobrar IVA a los aparatos electrónicos es castigar la conectividad de los colombianos. Por eso proponemos eliminarlo: es una medida justa, moderna y necesaria”, afirmó el precandidato.

Le puede interesar: Se hicieron pasar por los ‘duros’ de Itagüí para extorsionar a un comerciante por $10 millones

Actualmente, el alto costo de los equipos tecnológicos frena la renovación y profundiza la brecha digital para millones de hogares. La propuesta de Luna no impondrá límites de precio a los dispositivos y, según su equipo, el impacto fiscal de la eliminación del IVA (que hoy recauda entre $700 mil millones y $3.5 billones anuales) podrá compensarse con una mayor formalización, la reducción del contrabando y la expansión del mercado digital legal.

Con esta iniciativa, David Luna busca convertir la conectividad en un derecho real, reafirmando su compromiso con una Colombia más productiva y donde la tecnología sea un motor de desarrollo, y no solo un privilegio de unos pocos.