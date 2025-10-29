Se hicieron pasar por los ‘duros’ de Itagüí para extorsionar a un comerciante por $10 millones
Foto de Policía Nacional.
Se hicieron pasar por los ‘duros’ de Itagüí para extorsionar a un comerciante por $10 millones

Resumen: El Gaula capturó en Itagüí a una pareja que exigía $10 millones a un comerciante del Valle de Aburrá. Los implicados fueron enviados a prisión por extorsión.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Una rápida acción del Gaula Metropolitano permitió la captura en flagrancia de dos presuntos extorsionistas que intimidaban a un comerciante del sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Itagüí.

Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los detenidos, un hombre de 21 años y una mujer de 22, fueron sorprendidos justo en el momento en que recibían una suma de dinero producto de una extorsión de $10 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los delincuentes se hacían pasar por los ‘duros’ del sector y lo amenazaban con atentar contra su vida si no entregaba el dinero, bajo la falsa acusación de haber hurtado una cadena de oro.

Lea también: Petro no se disculpó por llamar ‘muñecas de la mafia’ a periodistas: ya hay solicitud de desacato

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o amenaza a las líneas 165 del Gaula o al 123.

Más noticias de Itagüí

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez hace entrega del proyecto habitacional La Colinita