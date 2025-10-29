Resumen: El Gaula capturó en Itagüí a una pareja que exigía $10 millones a un comerciante del Valle de Aburrá. Los implicados fueron enviados a prisión por extorsión.

Se hicieron pasar por los ‘duros’ de Itagüí para extorsionar a un comerciante por $10 millones

Una rápida acción del Gaula Metropolitano permitió la captura en flagrancia de dos presuntos extorsionistas que intimidaban a un comerciante del sur del Valle de Aburrá, en el municipio de Itagüí.

Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los detenidos, un hombre de 21 años y una mujer de 22, fueron sorprendidos justo en el momento en que recibían una suma de dinero producto de una extorsión de $10 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, los delincuentes se hacían pasar por los ‘duros’ del sector y lo amenazaban con atentar contra su vida si no entregaba el dinero, bajo la falsa acusación de haber hurtado una cadena de oro.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o amenaza a las líneas 165 del Gaula o al 123.

