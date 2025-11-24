Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    Un motociclista murió al ser aplastado por una tractomula en la Autopista Sur. Evite la zona y tome vías alternas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué tragedia! Motociclista murió aplastado por una tractomula en la Autopista Sur

    Resumen: Un motociclista murió este lunes 24 de noviembre tras ser arrollado por una tractomula en la Autopista Sur, a la altura de la estación Ayurá (Itagüí). La calzada oriental está cerrada.

    Un lamentable y fatal accidente de tránsito se registró este lunes 24 de noviembre en la Autopista Sur, generando una grave afectación a la movilidad en el sur del Valle de Aburrá. El siniestro ocurrió a la altura de la estación Ayurá del Metro, en jurisdicción del municipio de Itagüí.

    En el hecho falleció un motociclista tras verse involucrado en una colisión con una tractomula. Según los reportes iniciales, el camión de carga pesada presuntamente aplastó al motociclista.

    El fatal accidente ocurrió específicamente en el punto de la carrera 42 con calle 85A, a la altura del sector Comodísimos. Como consecuencia del siniestro y las labores de levantamiento del cuerpo, la calzada oriental de la Autopista Sur se encuentra totalmente cerrada.

    Las autoridades de tránsito y unidades de emergencia se encuentran trabajando en el lugar de los hechos. La Policía de Tránsito ha sugerido a los conductores evitar la zona y optar por vías alternas para evitar el colapso vehicular.

