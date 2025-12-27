Resumen: Según el material probatorio, el procesado atacó a la mujer con un arma cortopunzante, causándole heridas de tal gravedad que falleció en el lugar de los hechos antes de recibir asistencia médica.

A la cárcel hombre que asesinó a su pareja el 25 en el sur de Bogotá; el feminicida aceptó cargos

Minuto30.com .- Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado como el responsable del feminicidio de su compañera sentimental. El atroz crimen ocurrió el pasado 25 de diciembre, enlutando las festividades en el sur de la capital.

Los hechos tuvieron lugar al interior de una vivienda en el barrio La Gloria, de la localidad de San Cristóbal. Según el material probatorio, el procesado atacó a la mujer con un arma cortopunzante, causándole heridas de tal gravedad que falleció en el lugar de los hechos antes de recibir asistencia médica.

Un ciclo de violencia que terminó en tragedia

La investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá reveló un trasfondo estremecedor: la víctima no era blanco de un ataque aislado, sino que venía siendo objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de su agresor.

La pareja convivía en unión libre desde hacía más de un año, tiempo durante el cual el hombre habría ejercido control y maltrato sistemático contra ella.

El procesado aceptó su responsabilidad

Ante el contundente material probatorio presentado por la fiscal del caso, el hombre decidió no alargar el proceso y aceptó el cargo de feminicidio agravado. Esta aceptación de cargos facilita una sentencia condenatoria pronta, en uno de los casos de violencia de género más impactantes de este fin de año en Bogotá.

Detalles del proceso:

Delito imputado: Feminicidio agravado.

Estado actual: Medida de aseguramiento en centro carcelario.

Lugar del crimen: Barrio La Gloria, San Cristóbal (Bogotá).

Denuncie cualquier signo de violencia intrafamiliar a través de la Línea 155 (orientación a mujeres víctimas de violencia) o la Línea 123. Ninguna mujer debe vivir con miedo en su propio hogar.

