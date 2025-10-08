Resumen: El precandidato presidencial David Luna presentó a "El Avatar de David Luna", el primer jefe de debate creado con inteligencia artificial en una campaña colombiana. El avatar responderá dudas en tiempo real y busca combatir la desinformación y fortalecer la transparencia política.

David Luna marca hito un en la política: es el primer precandidato que usa la IA como jefe de debate

El precandidato presidencial David Luna ha marcado un hito en la política colombiana al presentar a “El Avatar de David Luna”, el primer jefe de debate generado completamente con inteligencia artificial (IA) que se incorpora de manera estructural a una campaña electoral en el país.

El avatar, una réplica digital del precandidato, tendrá la misión de acercar la conversación política a la ciudadanía, respondiendo preguntas, debatiendo con ciudadanos y atendiendo comentarios —tanto positivos como críticos— en redes sociales y plataformas digitales en tiempo real.

“Queremos demostrar que la tecnología puede servir para mejorar la democracia. ‘El Avatar de David Luna’ no reemplaza a nadie, viene a escuchar, a conversar y a rendir cuentas. Así como la inteligencia artificial está transformando el mundo, también puede transformar la política”, aseguró David Luna durante la presentación.

Con esta iniciativa, el precandidato busca combatir la creciente desinformación, humanizar el debate digital y fortalecer el vínculo entre los líderes políticos y la ciudadanía, utilizando la tecnología como una herramienta de transparencia y diálogo constante.

Esta integración estructural de la IA en la estrategia de comunicación y debate de David Luna establece un precedente en Colombia y señala un posible futuro en la forma en que las campañas electorales interactúan con sus votantes.

