Resumen: La investigación por el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en México dio un giro tras las declaraciones de la modelo venezolana Angie Miller. Según su testimonio, los presuntos responsables serían miembros del grupo delictivo Los Pesados de Los Reyes y Neza, vinculado con La Unión Tepito. Miller también aportó detalles sobre la cercanía que mantenía con los artistas y reuniones previas al crimen que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas. La Fiscalía mexicana mantiene abierta la investigación y continúa analizando los distintos testimonios y evidencias para esclarecer el caso.

Nuevo giro en el caso B-King y DJ Regio Clown: Angie Miller señala a grupo delictivo que habría participado en su asesinato

La investigación por el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, en el Estado de México, dio un giro importante tras las recientes declaraciones de la modelo venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller. La mujer compartió los últimos días con los artistas antes de su muerte y entregó información que podría orientar nuevas líneas de investigación sobre los responsables del doble homicidio.

Según medios mexicanos como Noticiero Crystal, Miller señaló que el grupo delictivo Los Pesados de Los Reyes y Neza, vinculado con la organización criminal La Unión Tepito, estaría detrás del asesinato de los artistas. Esta versión contradice las hipótesis iniciales que apuntaban a La Familia Michoacana, basada en un mensaje hallado junto a los cuerpos. Las autoridades mexicanas mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer la participación de estas organizaciones.

En su declaración, la modelo detalló una reunión que las víctimas habrían sostenido días antes de su muerte, el 11 de septiembre, en un hotel de Ciudad de México, en la que participaron B-King, DJ Regio Clown, su mánager Juan Camilo Gallego y otros colombianos identificados como Diego Armando, Francis y Maxi. Miller aseguró que en el encuentro se consumió “tusi” o cocaína rosa y se discutió la distribución de una droga conocida como coco-chanel en México, aparentemente con el aval de La Unión Tepito.

Según declaraciones de Angie Miller, los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown habrían sido asesinados por miembros de Los "Pesados de Los Reyes y Neza", organización delictiva relacionada con La Unión Tepito pic.twitter.com/IcpSs1rS0B — imagenCrystal (@imagen_crystal) October 7, 2025

La investigación también ha revelado que Regio Clown habría recibido advertencias sobre no permitir la venta de esta sustancia en Polanco, zona controlada por las mafias locales, y que en los chats del día de su desaparición se planeó un encuentro con un sujeto conocido como El Comandante, presunto integrante del mismo cártel.

Tras las declaraciones de Miller, la Fiscalía del Estado de México vinculó al proceso a cuatro detenidos, entre ellos cuatro ciudadanos colombianos y dos mexicanos, mientras que la modelo venezolana fue capturada y luego liberada por falta de pruebas. Según la periodista Crystal Mendivil, Miller sigue aportando información relevante que podría esclarecer el móvil del doble homicidio y la implicación de la organización mencionada.

Los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, tras haber sido reportados como desaparecidos un día antes. La investigación busca determinar si el ataque fue producto de una represalia, un ajuste de cuentas o parte de disputas territoriales entre grupos delictivos en el Estado de México.

Familiares y allegados continúan exigiendo justicia y la Fiscalía mexicana mantiene la reserva judicial sobre los detalles de la investigación, mientras analiza los testimonios y evidencia que permitan identificar de manera definitiva a los responsables.