DAGRAN presenta balance final por terremoto en Antioquia: más de 3 mil casas destruidas

Resumen: El DAGRAN concluyó la evaluación por el sismo en Antioquia: un muerto, 19 heridos y más de 3.000 viviendas afectadas. Conozca las medidas y apoyos en los municipios.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia finalizó las labores de valoración de daños en los 125 municipios de la subregión tras la emergencia generada por el terremoto registrado el 10 de agosto.

Las evaluaciones adelantadas por los organismos de socorro dejaron un balance oficial de una persona fallecida y 19 heridas, sumado a severas afectaciones en la infraestructura física que superan las tres mil residencias habitacionales y abarcan más de cuatrocientos establecimientos de educación, además de cerca de una treintena de instalaciones de la red hospitalaria regional.

La máxima representante del organismo de atención de emergencias, Vanessa Paredes Zúñiga, confirmó que la entidad levantó la Sala de Crisis pero continuará orientando a las distintas alcaldías en la formulación de los decretos de calamidad pública o urgencia manifiesta.

La aplicación de estas herramientas legales permitirá a las administraciones locales disponer de presupuesto e instrumentar solicitudes de recursos económicos directamente ante los despachos departamentales y nacionales para atender los destrozos dejados por el movimiento telúrico.

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Localidades situadas en el suroeste como Andes y Ciudad Bolívar ya formalizaron dicho estado de excepción, mientras comisiones técnicas del DAGRAN realizan inspecciones en Jericó y Caramanta para coordinar la entrega de paquetes de auxilio humanitario.

La directiva señaló que la información recopilada mediante las planillas institucionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo servirá como insumo base para determinar si se requiere elevar la emergencia al Gobierno central.

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