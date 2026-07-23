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Resumen: El accidente en Parques del Río habría dejado una persona fallecida en el soterrado, sentido norte-sur. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

¡Tragedia en Parques del Río! Una persona habría muerto tras accidente en el soterrado

Un accidente en Parques del Río habría dejado una persona fallecida en la mañana de este jueves 23 de julio, según la información preliminar conocida hasta el momento.

El hecho se habría registrado en el soterrado, en sentido norte-sur, y ocasionó una fuerte congestión vehicular en este importante corredor de Medellín.

De acuerdo con los primeros reportes, las circunstancias en las que ocurrió el accidente en Parques del Río aún son materia de investigación, por lo que las autoridades no han confirmado las causas del siniestro ni la identidad de la víctima.

Tras la emergencia, al lugar habrían acudido agentes de la Secretaría de Movilidad, organismos de socorro y unidades de criminalística, con el fin de atender la situación y adelantar los procedimientos correspondientes.

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Las autoridades competentes habrían iniciado las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que rodearon el accidente en Parques del Río. Por ahora, no se ha informado si hubo otros vehículos involucrados o si existen más personas afectadas.

Mientras avanzan las diligencias judiciales y técnicas, se espera que en las próximas horas las entidades competentes entreguen un reporte oficial con mayores detalles sobre este accidente.

En desarrollo…

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