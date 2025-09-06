El DANE lo confirma: La comida y los servicios están dejando sin plata a los colombianos

Resumen: La inflación en Colombia repuntó en agosto a 5,10 % anual. Los precios de los alimentos, bebidas no alcohólicas y el costo de vida se ubicaron por encima del promedio nacional.

Minuto30.com .- La inflación de agosto en Colombia aceleró a un 5,10 % anual, rompiendo la senda de desaceleración que traía en julio. Aunque la cifra es más baja que la registrada en el mismo periodo del año anterior, el repunte mensual ha generado preocupación, y el análisis del DANE revela que dos divisiones jugaron un papel protagónico en este aumento: Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

El comportamiento anual de la inflación en agosto de 2025 se explica en gran parte por el fuerte incremento de precios en estas dos divisiones. El costo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, por ejemplo, registró una variación anual de 7,78 %, una cifra que supera con creces el promedio nacional y que impacta directamente en el bolsillo de los hogares colombianos. En la misma línea, el costo de la vivienda, los servicios públicos y otros combustibles fue uno de los principales responsables del repunte de la inflación, con una variación anual de 7,87 %, siendo esta la mayor variación anual.

Según el DANE, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,19 %. Cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional. Bebidas alcohólicas y tabaco (0,59 %), Restaurantes y hoteles (0,49 %), Salud (0,46 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,45 %) y Bienes y servicios diversos (0,44 %) fueron las que más influyeron en la subida. Por otro lado, la división Recreación y cultura registró la menor variación mensual, con -0,30 %.

En cuanto al comportamiento de los precios de productos específicos, el alza en las frutas frescas (0,06 puntos porcentuales) y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,04 puntos porcentuales) fueron las que más contribuyeron a la variación mensual del IPC. Por otro lado, el descenso en el precio de la electricidad (-0,06 puntos porcentuales), las papas (-0,03 puntos porcentuales) y el tomate (-0,01 puntos porcentuales) ayudó a contener la subida de los precios.

El DANE ha sido claro en su análisis: el alza en el IPC es un reflejo de la compleja situación económica que vive el país, donde el aumento de los precios en los alimentos y la vivienda se ha convertido en una preocupación para los ciudadanos. Se espera que las autoridades económicas tomen cartas en el asunto para que la inflación vuelva a la senda de desaceleración y así se logre aliviar el bolsillo de los colombianos.

