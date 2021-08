A través de cuenta de Instagram la mamá de la hija de James Rodríguez, Daniela Ospina, publicó una fotografía en la que salía llorando.

En la misma red social habría publicado algunos mensajes que darían a entender que le hace falta una pareja, un hombre que no se aleje y la apoye en su proceso como empresaria.

«¡Estar mal, también está bien!… Hoy les quiero compartir esta foto de hace poco, un día en el que me sentía frágil, triste y agobiada, pero una foto que es tan real, tan humana y tan honesta como la vida misma», escribió Daniela en la foto.

En la misma red sociales, Daniela Ospina también publicó una imagen que decía: «Paciencia. Ya llegará alguien que no se aleje, que no se rina, que no se harte. Ya llegará alguien que quiera quedarse nada más porque eres tú, y eso es suficiente», algunos internautas vieron la imagen como si le hiciera falta un hombre a su lado, una pareja o simplemente le hace falta su padre, quien falleció en el 2019.