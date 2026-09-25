Resumen: Tribunal de Tailandia confirmó la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta y rechazó las apelaciones.

¡Se le cayó la apelación! Tailandia le mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho por caso Arrieta

La justicia de Tailandia mantuvo este viernes 25 de septiembre la condena a cadena perpetua contra el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del médico colombiano Edwin Arrieta.

El Tribunal Provincial de Samui informó que las apelaciones presentadas por las partes fueron desestimadas y confirmó la decisión de primera instancia.

El fallo también conserva la condena relacionada con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver del colombiano, así como con la destrucción del pasaporte. La decisión había sido preparada previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y fue leída en una audiencia a puerta cerrada en Samui.

Sancho siguió la diligencia mediante videoconferencia desde la prisión de Surat Thani, donde permanece recluido.

La familia de Arrieta había presentado su recurso en diciembre de 2024 para solicitar un aumento de la condena y de la indemnización, mientras que la defensa de Sancho pidió una nueva vista o la repetición del juicio para presentar nuevos testigos. Su argumento fue que la muerte del colombiano se produjo accidentalmente durante una pelea.

El tribunal, sin embargo, consideró que no era necesario incorporar nuevas pruebas y mantuvo íntegramente la sentencia. Entre los elementos valorados en el proceso estuvieron las compras realizadas antes de los hechos, entre ellas cuchillos, una sierra, un machete, bolsas de basura, guantes y productos de limpieza, elementos que el fallo de primera instancia relacionó con la planificación del crimen.

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La condena inicial fue dictada el 29 de agosto de 2024, cuando Sancho fue declarado culpable del asesinato premeditado de Arrieta, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan. La pena de muerte fue reducida a cadena perpetua debido a la colaboración del acusado durante la investigación.

Tras conocer la decisión, el equipo legal de Sancho manifestó su desacuerdo y señaló que analizará el documento completo antes de definir los siguientes pasos. Su abogado de oficio en Tailandia tampoco descartó acudir al Tribunal Supremo.

Por su parte, la representación legal de la familia Arrieta en Tailandia anunció que no presentará una nueva apelación, por lo que da por terminado su proceso judicial en este caso.

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