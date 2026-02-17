Daniel Palacios solicita a EE. UU. revisar menciones de Iván Cepeda en computadores de Raúl Reyes

Resumen: El candidato presidencial Daniel Palacios radicó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se revisen las menciones de Iván Cepeda en los computadores de alias "Raúl Reyes", los cuales son pieza clave en el proceso judicial contra Nicolás Maduro en ese país. Palacios solicitó a la fiscal general, Pam Bondi, determinar si estas menciones ameritan una investigación formal, argumentando que, aunque dichos archivos fueron desestimados por la justicia colombiana, en territorio estadounidense han sido acreditados como carga probatoria válida dentro de procesos de seguridad nacional y narcotráfico.

En un movimiento político y judicial de alto impacto, el candidato presidencial Daniel Palacios radicó una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pidiendo una revisión exhaustiva de las menciones del también candidato Iván Cepeda en los archivos de los computadores de alias “Raúl Reyes”.

Desde la capital estadounidense, Palacios argumentó que esta información es crucial, dado que dichos dispositivos forman parte de la carga probatoria utilizada por la justicia americana en el indictment (acusación formal) contra Nicolás Maduro.

El argumento: Validez probatoria en EE. UU.

A pesar de que en Colombia el material de los computadores de Reyes fue declarado inadmisible por cortes nacionales, Palacios enfatizó que en el sistema judicial estadounidense estos archivos han sido acreditados como evidencia procesal.

Le puede interesar: ¿Cansado del tráfico? Arrancan obras del nuevo intercambio vial de Mayorca

“Le he solicitado a la fiscal general, Pam Bondi, que revise las menciones de Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes. Estos contienen información valiosa que hoy es pieza fundamental contra Nicolás Maduro; buscamos determinar si esto amerita una investigación formal contra el candidato”, señaló Palacios desde Washington.

Un nuevo frente en la contienda electoral

La solicitud de Palacios busca que las autoridades estadounidenses verifiquen si los vínculos mencionados en los correos del fallecido cabecilla de las FARC constituyen un delito bajo la jurisdicción de ese país, especialmente en el marco de las investigaciones por narcotráfico y terrorismo que involucran al régimen venezolano.

Daniel Palacios solicita a EE. UU. revisar menciones de Iván Cepeda en computadores de Raúl Reyes